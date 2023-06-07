【娛樂新聞】李靖筠Gladys舉行音樂會 當日熱到癲 直言想換泳衣

日前，李靖筠（Gladys）舉行小型音樂會「Gladys’s Archive Live」，已差不多一年沒有Live演出的Gladys表示收到這次演出的消息已十分興奮，「我都唔係好記得對上一次live show係幾時，不過肯定有一年以上，所以今次知道呢個演出係好期待，好早已經喺度諗揀咩歌好。我諗所有歌手都喜歡做live，因為可以見到台下觀眾反應，可以互動。」

音樂會上，Gladys全晚共演唱九首歌曲，她首先唱出自己有份作曲的歌曲《00000》為音樂會暖場，輕快節奏立即令觀眾進入狀態。隨後一連唱出多首英文歌，包括：《Somebody》、《Mad at Disney》、《Dancing with my phone》、《My Future》、《So beautiful》及《The Weekend》，其中《Dancing with my phone》更是Gladys以結他自彈自唱，「我覺得live show就係要咁樣，可以同band一齊jam，大家可能又會撞到啲火花出嚟，自己都會更加投入，所以今次都request咗要彈結他。今次呢首歌都練咗一個月，希望大家鍾意。」隨後她便唱出由她負責填Rap詞部份、今個月推出的全新廣東作品《苛刻》，最後encore時段，以《第三顆行星》為音樂會劃上完美句號。

表演過後，提到久未作live表演，Gladys表示演出期間發生了一件趣事，「雖然表演場地係室內，但係場地對門開吓閂吓，最後變咗長開，所以對門就係關鍵啦。啲冷氣走晒，變咗同喺室外冇分別，分分鐘仲熱過室外，仲要咁啱嗰幾日係熱到癲咗，大家又焗喺入面，我一路唱一路流汗，如果有quick change，我諗我會換泳衣，哈哈。有段時間真係唱到個人都暈暈地，差啲以為自己中暑，哈哈。」

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