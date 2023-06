【娛樂新聞】李靖筠Gladys舉行音樂會 當日熱到癲 直言想換泳衣

日前,李靖筠(Gladys)舉行小型音樂會「Gladys’s Archive Live」,已差不多一年沒有Live演出的Gladys表示收到這次演出的消息已十分興奮,「我都唔係好記得對上一次live show係幾時,不過肯定有一年以上,所以今次知道呢個演出係好期待,好早已經喺度諗揀咩歌好。我諗所有歌手都喜歡做live,因為可以見到台下觀眾反應,可以互動。」

音樂會上,Gladys全晚共演唱九首歌曲,她首先唱出自己有份作曲的歌曲《00000》為音樂會暖場,輕快節奏立即令觀眾進入狀態。隨後一連唱出多首英文歌,包括:《Somebody》、《Mad at Disney》、《Dancing with my phone》、《My Future》、《So beautiful》及《The Weekend》,其中《Dancing with my phone》更是Gladys以結他自彈自唱,「我覺得live show就係要咁樣,可以同band一齊jam,大家可能又會撞到啲火花出嚟,自己都會更加投入,所以今次都request咗要彈結他。今次呢首歌都練咗一個月,希望大家鍾意。」隨後她便唱出由她負責填Rap詞部份、今個月推出的全新廣東作品《苛刻》,最後encore時段,以《第三顆行星》為音樂會劃上完美句號。

表演過後,提到久未作live表演,Gladys表示演出期間發生了一件趣事,「雖然表演場地係室內,但係場地對門開吓閂吓,最後變咗長開,所以對門就係關鍵啦。啲冷氣走晒,變咗同喺室外冇分別,分分鐘仲熱過室外,仲要咁啱嗰幾日係熱到癲咗,大家又焗喺入面,我一路唱一路流汗,如果有quick change,我諗我會換泳衣,哈哈。有段時間真係唱到個人都暈暈地,差啲以為自己中暑,哈哈。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。