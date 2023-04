在聖荷西州立大學的貝多芬研究中心,可以發掘貝多芬的音樂瑰寶。這裡收藏了歐洲之外最豐富的貝多芬文物,包括貝多芬原始手稿、貝多芬時代的樂器甚至還有貝多芬的頭髮。深入探索貝多芬的音樂世界,感受他的音樂魅力。本週灣區走走帶您來到這個音樂寶庫,一起發掘貝多芬的音樂瑰寶。在這裡欣賞到貝多芬經典之作,感受他的音樂風格,並且深入了解貝多芬的音樂創作歷程。讓家瑜帶您探訪聖荷西州立大學的貝多芬研究中心,發掘貝多芬的音樂瑰寶。

