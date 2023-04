【娛樂新聞】《神探大戰》搏到盡 蔡卓妍華鼎獎封后

第36屆全球電影和電視藝術華鼎獎日前圓滿結束,阿Sa蔡卓妍憑英皇電影《神探大戰》榮獲「華語電影最佳女主角」。

電影中阿Sa飾演女警,雖然片中有大量跳車跳樓及跳海等危險鏡頭,不過阿Sa主動提議不用替身,親身上陣,獲導演大讚專業。除此之外,一向以靚女造型現身的她不顧形像,拍攝被林峯虐待的戲份時,她僅穿上內衣褲,逃亡時又要赤腳行屎渠,絕對是瞓身演出。

一直以來,阿Sa均是電影頒獎禮的常客,多年來獲得不同電影頒獎禮的女主角獎項,對於今次再次獲得女主角獎,阿Sa表示十分感欣,並承諾會更多好的作品回報觀眾,她首先多謝華鼎獎及所有評委,隨後向多個單位作出致謝,「多謝導演韋家輝、編劇陳偉斌、麥天樞、監製朱淑儀、多謝成個團隊,多謝所有演員。能得到大家的幫助和肯定,能和這麼優秀的團隊合作,是我演員路上的十分幸運的事情。我會懷著感恩的心,打拼的韌勁,繼續呈現更多精彩的角色和作品。」阿Sa表示今年將會有多部電影上映,「會放更多時間喺電影上,嚟緊會有《金手指》,亦將會拍攝《新警察故事2》,希望有更多好嘅作品帶俾大家。」

