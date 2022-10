華裔老師喬百祺競選Cupertino聯合學區委員（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

11月選舉中Cupertino聯合學區將選出三位學區委員,其中一位參選人是華裔政治新人,理化老師喬百祺(Ava Chiao)。

競選Cupertino聯合學區委員席位的Ava Chiao,與其他三位參選人背景不同,她不只是第二代華裔,也是擁有19年資歷的老師。

Ava Chiao認為,她可以帶給學區的,不只是她在小學、學前班及高中的教書經歷,更是能以學生為出發點,在社區服務。

Ava Chiao說:「我很喜歡與學生互動,學生也喜歡與我來往,這就是為什麼我是老師,我把學生放第一,不論是關心他們的身心健康或學業成績,還有聆聽並與家長配合。」

雖然這是Ava Chiao首次參選,她自2011年就活躍於各類教育方面的倡議,包括在加州教師協會及全國教育協會參與州及全國性的教育政策擬定。

前Cupertino市長黃少雄(Gilbert Wong)也為Ava Chiao拉票。

黃少雄說:「我很開心能來支持Ava Chiao,她與我一樣是華裔美國人,在Cupertino出生長大,教育在Cupertino是相當重要的,許多人來到Cupertino,從台灣、中國、香港,我們希望我們選出的學區委員能夠為家長們擬定最好的政策。」

除了前市長的背書,她也獲得州眾議員李天明(Alex Lee)及羅達倫(Evan Low)的支持。

Ava Chiao將與現任市長Darcy Paul,及兩位競選連任的學區委員角逐Cupertino聯合學區的三個席位。

