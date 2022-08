【KTSF 尹晉豪報導】

針對槍擊案,有市民週一舉行集會,要求奧克蘭(屋崙)市議會和警方立即採取行動。

週一下午兩點,社區人士聚集在奧克蘭的小川廣場,舉行名為停止亞裔仇恨的集會,要求奧克蘭市議會和警方立即採取行動。

在集會期間,見到有長者發言,有人情緒激動,社區人士鄭小飛甚至和Alameda縣地檢官對質。

奧克蘭市議會主席勵琪 Nikki Fortunato說:「大家下午好,實際上這個下午不好,我看著你們所有的臉,看到的不僅悲傷和噁心,而且很生氣,我會說出這個問題的根源是什麼,這是系統性的種族主義。」

奧克蘭市議會主席勵琪表示,在短短幾週內,亞裔社區的再次發生暴力事件,她指針對亞裔社區為目標行為必須停止。

