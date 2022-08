影評：《破裂》要喚醒國人對退伍軍人的責任

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

2017年喬治亞州一起銀行人質事件,搬上熒幕。

2017年7月7日,前海軍陸戰軍人 Brian Brown-Easley,走進一間喬治亞州,亞特蘭大附近,Marietta市的一間富國銀行,告訴銀行櫃員自己帶有一顆炸彈。但是他要的,並不是搶劫銀行,而是要銀行向退伍軍人事務部,取得拖欠自己的$892.34。離過婚但是有和前妻與女兒保持聯繫的Brian,持兩份工作,但要是得不到退伍後的殘疾支票,將面臨無家可歸的命運。Brian 在放走銀行內的幾乎所有人,留下兩個高層人員,也拒絕職員要從銀行給他匯這筆錢。Brian 重申搶劫銀行不是自己的目的。他給電視台打電話,也和同樣是退伍軍人的人質談判代表,闡明自己行動的理由。但是這類事件,多數只有一個結局。

電影根據真實事蹟改編。導演Abi Damaris Corbin 做的最佳選擇,應該是請來英國演員John Boyega,來演這個在身體和情緒上飽受創傷的退伍軍人。Boyega 曾經在《星球大戰》電影中演出,之後也在幾部劇情片中有突出的表現。Boyega 是當今影壇中,具有實力的新生演員。在這部影片中,成功的使得觀眾,在不一定贊同他對癥結的處理手法的情況下,能夠感同身受。在一些官僚系統下,無奈而必須採取絕望的動作。

電影使用幾乎是實時的手法拍攝,觀眾和劇中人物有同樣的經歷,並會為這個絕望的角色打氣。雖然結局在人們意料之中,要是引起人們對退伍軍人,在為國家貢獻之後,取得的不平待遇,有認為是不公的感受,大概就是這影片的最大成就。

《破裂 Breaking》要國人反省,國家對軍人在退役之後,要以行動來回饋他們,而不只是一路來的口頭敷衍。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影8月26日起,在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://bleeckerstreetmedia.com/breaking

