報告指去年加州仇恨犯罪是2001年以來最高（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

早前公開的2021年仇恨犯罪報告,加州司法部的外展部門就報告數字作出解釋,及講解司法部正如何打擊仇視罪行。

加州司法部的外展部門CARE指,仇恨犯罪是針對事主的性別、國籍、種族、宗教或性取向等而犯案。

仇視罪行是重罪,刑罰因此可以於罪名本身再加一至三年的刑期。

加州司法部解釋,於打擊仇視情緒上,司法部的角色包括監督執法部門、收集數據,及提供資源給受害者等。

加州司法部早前於6月公開2021年的仇恨犯罪報告,報告指出,2021年,總共有1763宗仇恨犯罪舉報,這個數字亦是自2001年來最高,針對非洲裔的仇恨犯罪增加約一成,而針對亞裔的犯罪就增加1.7倍。

但司法部的數字,比實際發生的仇視罪行或仇恨事件少,因為當警方接報有仇恨罪發生才會向司法部通報。

加州司法部助理Michael Redding說:「一些仇視罪行或事件的受害者,可能不清楚發生在他們身上的,究竟是否被定性為罪案,或對方會否會面臨後果,所以他們都沒有報案

他鼓勵若仇視罪行發生於自己身上,市民應該要報案。

Michael Redding說:「我們想知道發生何事,這樣我們可以促請州長和議會提供適合的資源,當知道問題所在,這些數據因此對我們來說很有用。」

他又指,就算市民有言語障礙,都應該報案。

Redding說:「你若相信自己受害於仇視罪行,就要報警.所有細節、技術上的困難,最終總能解決。」

