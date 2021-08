【KTSF】

在疫情之中關閉的舊金山(三藩市)Great Highway將於8月16日重開,讓汽車行駛,但每逢週末會關閉。

市府宣布,為配合舊金山聯合校區8月16日開課,方便家長開車接送子女,Great Highway將重新開放。

Lincoln Way至Sloat大道之間的Great Highway,逢星期一早上6時至星期五中午12時讓汽車行駛,星期五中午12時至星期一早上6時週末期間以及公眾假期,將不准汽車駛入,只開放給行人和騎單車的人士使用。

