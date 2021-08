美國在台協會AIT理事主席莫健訪灣區談美台關係展望（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國在台協會AIT理事主席莫健(James Moriarty)周末期間旋風造訪灣區,在南灣談到未來美台關係的展望,他強調美國對台灣的承諾堅如磐石,雙方關係不但會延續,也會更加深化。

莫健此行是應舊金山灣區台灣商會之邀,從首都華盛頓來到灣區,出席該商會的年會,以美台關係展望和下一步的美台關係為主題發表演講。

2016年接下AIT主席的莫健,經歷特朗普和拜登兩位總統執政,他在接受本台提問時,比較前後任政府對於美台關係的做法有何不同?

莫健認為,拜登上任後,美國在國際間的多個盟友,如七大工業國G7、北約、日本和韓國等,相繼對台海問題表態,正是最新的發展。

莫健說:「一些國家,我們的盟國和伙伴,開始說得很清楚,台海的和平和穩定對他們很重要,這是新的而且有效的,我認為這很重要。」

不過莫健也說,特朗普與拜登政府的對台政策基本一致,那就是要強化雙方關係。

莫健說:「底線就是我們要強化,跟台灣的關係是持續,貫徹於兩個政權的,還有認知到中國現在是難以打交道的國家,也只會隨著時間增長,所以我會說,兩者有很多持續性政策,不同的只是拜登政府會由我們盟國來強調。」

對於政大選研中心發布的民調顯示,有25.8%的台灣民眾傾向獨立,是該調查自1994年以來最高,莫健也對這個趨勢做出解讀。

莫健說:「我想(傾向獨立)強勁成長,自有台灣認同民調約20年來,但我認為台灣人民想要和平繁榮,即使理想世界中支持獨立人士,或許還會繼續表示,不是現在,太危險了,我們不做任何可能危及和平繁榮的事。」

討論美台關係,就無法忽略中國問題,莫健坦承,當前美中關係變得更為棘手。

莫健說:「是的,情況變得更棘手,中國政府對於挑戰其他國家似乎更為增加,還有以其規則禁止國際組織的挑釁也有所明顯,所以很多的事情提高了,關於中國會往哪裡走的擔憂。」

展望未來的美台關係,莫健強調,除了政策會有持續性,他也預期雙方的關係會更加的強化。

莫健說:「美國對台灣的承諾將會維持,堅如磐石,堅如磐石,這是很清楚的。」

這場周六晚間舉行的年會,是南灣僑教中心自經濟重開以來的最大型活動,有約300人出席,包括多位當地民選官員、僑領,以及駐舊金山台北經文處處長賴銘琪等人都到場,年會上並舉行會長進行交接,由卸任會長周信結交棒給新任會長李垣麟。

