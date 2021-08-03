美國在台協會AIT理事主席莫健訪灣區談美台關係展望（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美國在台協會AIT理事主席莫健（James Moriarty）周末期間旋風造訪灣區，在南灣談到未來美台關係的展望，他強調美國對台灣的承諾堅如磐石，雙方關係不但會延續，也會更加深化。

莫健此行是應舊金山灣區台灣商會之邀，從首都華盛頓來到灣區，出席該商會的年會，以美台關係展望和下一步的美台關係為主題發表演講。

2016年接下AIT主席的莫健，經歷特朗普和拜登兩位總統執政，他在接受本台提問時，比較前後任政府對於美台關係的做法有何不同？

莫健認為，拜登上任後，美國在國際間的多個盟友，如七大工業國G7、北約、日本和韓國等，相繼對台海問題表態，正是最新的發展。

莫健說：「一些國家，我們的盟國和伙伴，開始說得很清楚，台海的和平和穩定對他們很重要，這是新的而且有效的，我認為這很重要。」

不過莫健也說，特朗普與拜登政府的對台政策基本一致，那就是要強化雙方關係。

莫健說：「底線就是我們要強化，跟台灣的關係是持續，貫徹於兩個政權的，還有認知到中國現在是難以打交道的國家，也只會隨著時間增長，所以我會說，兩者有很多持續性政策，不同的只是拜登政府會由我們盟國來強調。」

對於政大選研中心發布的民調顯示，有25.8%的台灣民眾傾向獨立，是該調查自1994年以來最高，莫健也對這個趨勢做出解讀。

莫健說：「我想（傾向獨立）強勁成長，自有台灣認同民調約20年來，但我認為台灣人民想要和平繁榮，即使理想世界中支持獨立人士，或許還會繼續表示，不是現在，太危險了，我們不做任何可能危及和平繁榮的事。」

討論美台關係，就無法忽略中國問題，莫健坦承，當前美中關係變得更為棘手。

莫健說：「是的，情況變得更棘手，中國政府對於挑戰其他國家似乎更為增加，還有以其規則禁止國際組織的挑釁也有所明顯，所以很多的事情提高了，關於中國會往哪裡走的擔憂。」

展望未來的美台關係，莫健強調，除了政策會有持續性，他也預期雙方的關係會更加的強化。

莫健說：「美國對台灣的承諾將會維持，堅如磐石，堅如磐石，這是很清楚的。」

這場周六晚間舉行的年會，是南灣僑教中心自經濟重開以來的最大型活動，有約300人出席，包括多位當地民選官員、僑領，以及駐舊金山台北經文處處長賴銘琪等人都到場，年會上並舉行會長進行交接，由卸任會長周信結交棒給新任會長李垣麟。

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