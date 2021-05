【KTSF】

舊金山市參議會周二以7票對4票通過由今年7月1日到9月1日,提供3個月免費Muni公車服務。

免費公車服務包括輕鐵和巴士線,意味持月票的Muni乘客每月可節省243元,而該計劃所需的1250萬元經費,將由疫情緊急儲備撥款。

另外,南灣交通局(VTA)周三5月26日起,輕鐵和公車巴士都將增加乘客量,但仍會要求乘客戴口罩,而且在等車的時候,乘客之間盡量保持至少三尺距離。

Santa Clara縣目前在疫情的黃色級別,放寬乘客限制後,輕鐵每節車廂可容納34名乘客,公車巴士則按車輛大小,可容納15至26名乘客。

在居家令期間,VTA的乘客量下降了八到九成,日均乘車人數只有600到800人。

