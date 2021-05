【KTSF】

一項新數據顯示,南灣聖荷西大都會地區,不僅是全美接種新冠疫苗比例最高的地區,也是新症比例最低的地區之一。

Covid Act Now網站公佈的數據顯示,聖荷西的疫苗接種率位居全美第一,有66%的居民至少接種了一劑疫苗,舊金山、Napa和Santa Cruz的都會區也進入前十名,分別位列第四、第五和第九。

至於新症方面,Santa Cruz單日確診率在全美最低排名位列第四,每10萬人中有0.9個新病例,聖荷西則排第八,每10萬人每天有新病例1.7個,而自3月以來,加州處於黃色疫情級別,相當於「中等偏低風險」水平。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。