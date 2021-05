Walnut Creek長者居住設施發生二級火警（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Walnut Creek和Antioch周四分別發生火警。

Walnut Creek一間年長人士的居住設施,周四下午發生二級火警,地點是在South Main Street和Castle Hill Road交界處。

Contra Costa縣消防部門表示,在3點57分接報該設施起火,火勢嚴重一度威脅這設施中的住客,Walnut Creek警方也一度促請當地居民避免經過該路段。

事發期間,火勢的餘燼也被風吹倒隔鄰的草地起火,消防部門也撲滅了這個山火。

消防部門也透露,沒有住客在火警中受傷,他們被安排到另外一個設施居住,起火原因還在調查中。

同樣在東灣Antioch海濱一處周四凌晨也發生山火,消防部門表示,在3點24分接報,地點靠近Marina Plaza 1號,火勢是一個無家可歸人士露宿的地方燒起,在大約6點被撲滅,山火燒毀了13英畝的草地,沒有人在事件中受傷。

