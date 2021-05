【KTSF】

舊金山發生傷人案件,一名亞裔男子用致命武器打傷了一名非洲裔男子。

案發現場是King街100號地段,在Oracle球場外面,警方資料顯示,周三傍晚6點多,46歲非洲裔男事主與30多歲的亞裔男子交談,期間亞裔男子用一枝金屬喉管敲非洲裔事主,導致他腿部受傷,需要送院治療,警方後來拘捕了疑犯。

