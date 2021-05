【KTSF】

3月時在舊金山(三藩市)市中心襲擊兩名亞裔居民,包括一名華裔婆婆的疑犯Steven Jenkins,定在本星期五提堂,到時將會決定是否獲釋,目前繼續還柙。

3月17號星期三早上,39歲疑犯Jenkins首先襲擊一名83歲越南裔長者,然後在Market街拳打75歲的謝肖珍婆婆,導致她臉部和眼睛受傷。

Jenkins被控6項重罪,公辯律師辦公室早前公開閉路電視畫面,顯示Jenkins在打人前被其他人毆打。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。