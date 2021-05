兩美國青年涉在意大利殺警被判終身監禁

【KTSF 黃侯彬報導】

兩名美國遊客在意大利涉嫌毒品交易並殺害一名警察,案件周三宣判,意大利法院判處兩人終身監禁。

兩名被告的美國青年,是案發時18歲的Gabriel Natele Hjorth,和19歲的Finnegan Lee Elder,他們在2019年前往意大利旅遊時,涉嫌購買毒品發生糾紛,並刺死了時年35歲、剛新婚不久的警察雷加-西西路,引起了意大利全國的憤怒。

周三陪審團經過12個小時的討論,裁定兩人犯有殺人及企圖敲詐勒索、毆打、抵抗公職人員,以及無正當理由攜帶軍刀等多項罪名,法庭判處終身監禁。

Finnegan在法庭哭了出來,Finnegan說:「我對西西路先生的喪生深感遺憾和難過。」

檢察官指,被告Finnegan用一把從加州帶來的軍刀刺了死者雷加11次,而另一被告Hjorth協助將武器藏在旅館房間的天花板下。

但Hjorth就辯稱,不知道在混戰時刺傷了死者,辯方堅稱,兩人沒有意識到死者是警察,也沒有看到任何警方標誌,他們向中間人購買可卡因,但發現貨不對辦,當時認為雷加-西西路也是不法份子,於是採取自衛行動。

根據意大利法律,即使沒有做實質性的殺人行為,涉嫌謀殺的同謀嫌疑也可被控犯有謀殺罪。

