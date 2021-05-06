加州教育委員會擬採用新數學框架 亞裔家長表反對（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

加州教育委員會為公平起見，正在考慮採用新的數學框架，不過一貫數學成績較好的亞裔學生家長表示反對，認為會損害未來想從事科技工程專業的競爭力。

加州每七年會調整數學框架，上一次是2013年採取Common Core共同核心標準，令學習數學的軌道已比2013年之前慢一年，也就是從八年級才開始學代數1，而加州今年再度調整數學框架，將學習代數1再延後一年，意味著九年級也無法學幾何。

曾擔任過學區委員，目前是Cupertino副市長的趙良方（Liang-Fang Chao）表示，加州教育委員會希望透過再度放緩數學軌道，將數學好的學生拉低標準，配合相對不好的學生，以此體現公平。

趙良方說：「它希望你不要數學太難，能夠讓你很喜歡數學，但是真正要喜歡數學，就是要去做比較難的問題，你被挑戰之後，在掙扎的過程之中，你的數學才能更進步。」

數據顯示，在2004到2014年間，加州有32%的亞裔學生參加過資優課程，白人有8%，非洲裔和拉美裔分別是4%和3%，顯示亞裔肯在學習上下功夫。

趙良方說，學習數學如同運動一樣，要想身體更強壯，就要忍受痛苦，才能更上一層樓。

趙良方說：「它裡面就說了，因為有一些學生在數學上面很掙扎，覺得很困難和挫敗，所以他們就希望大家都不要掙扎，就希望所有的學生都放在同一個教室裡面，而不分班。」

如果採用新數學框架，美國學生的數學程度將比中國、印度以及歐洲等許多國家晚了兩年，將失去國際競爭力，尤其是在科技工程領域。

趙良方說：「實際上下一代我們需要很多科技工程（STEM）畢業的學生，在科技領域，我們現在已經非常缺乏這樣的學生，還不給他們更好的支持，往這個方向走，那美國將來的競爭力在哪？」

趙良方認為，亞裔學生的學習態度值得學習，即使是低收入家庭的亞裔學生，沒有錢參加課外輔導，也能取得好成績，原因並不是比較聰明，而是肯花時間認真學習。

趙良方說：「那麼其他族裔的學生如果想要跟亞裔一樣，在數學方面，在科技方面能夠比較先進，就應該跟我們學習，我們的學習態度，而不是想要把這些已經往前走的學生往下壓，我們需要把更多學生往上提升，而不是把跑得太前面的往後拉，我們希望大家都跑得更快更好。」

對加州數學框架有意見的家長，可在5月19日至20日之前發電郵給州府教學質量委員會（IQC）委員，預計加州教育委員會將於6月對是否採用新數學框架做最後決定。

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