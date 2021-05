加州教育委員會擬採用新數學框架 亞裔家長表反對（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州教育委員會為公平起見,正在考慮採用新的數學框架,不過一貫數學成績較好的亞裔學生家長表示反對,認為會損害未來想從事科技工程專業的競爭力。

加州每七年會調整數學框架,上一次是2013年採取Common Core共同核心標準,令學習數學的軌道已比2013年之前慢一年,也就是從八年級才開始學代數1,而加州今年再度調整數學框架,將學習代數1再延後一年,意味著九年級也無法學幾何。

曾擔任過學區委員,目前是Cupertino副市長的趙良方(Liang-Fang Chao)表示,加州教育委員會希望透過再度放緩數學軌道,將數學好的學生拉低標準,配合相對不好的學生,以此體現公平。

趙良方說:「它希望你不要數學太難,能夠讓你很喜歡數學,但是真正要喜歡數學,就是要去做比較難的問題,你被挑戰之後,在掙扎的過程之中,你的數學才能更進步。」

數據顯示,在2004到2014年間,加州有32%的亞裔學生參加過資優課程,白人有8%,非洲裔和拉美裔分別是4%和3%,顯示亞裔肯在學習上下功夫。

趙良方說,學習數學如同運動一樣,要想身體更強壯,就要忍受痛苦,才能更上一層樓。

趙良方說:「它裡面就說了,因為有一些學生在數學上面很掙扎,覺得很困難和挫敗,所以他們就希望大家都不要掙扎,就希望所有的學生都放在同一個教室裡面,而不分班。」

如果採用新數學框架,美國學生的數學程度將比中國、印度以及歐洲等許多國家晚了兩年,將失去國際競爭力,尤其是在科技工程領域。

趙良方說:「實際上下一代我們需要很多科技工程(STEM)畢業的學生,在科技領域,我們現在已經非常缺乏這樣的學生,還不給他們更好的支持,往這個方向走,那美國將來的競爭力在哪?」

趙良方認為,亞裔學生的學習態度值得學習,即使是低收入家庭的亞裔學生,沒有錢參加課外輔導,也能取得好成績,原因並不是比較聰明,而是肯花時間認真學習。

趙良方說:「那麼其他族裔的學生如果想要跟亞裔一樣,在數學方面,在科技方面能夠比較先進,就應該跟我們學習,我們的學習態度,而不是想要把這些已經往前走的學生往下壓,我們需要把更多學生往上提升,而不是把跑得太前面的往後拉,我們希望大家都跑得更快更好。」

對加州數學框架有意見的家長,可在5月19日至20日之前發電郵給州府教學質量委員會(IQC)委員,預計加州教育委員會將於6月對是否採用新數學框架做最後決定。

