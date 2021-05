【KTSF 梁秋玉報導】

隨著經濟逐步重啟,中半島San Mateo市也將恢復停車收費執法。

在接種新冠疫苗人數上升,以及放寬疫情限制之際,中半島San Mateo市也重新恢復停車收費,並從5月1號起開始執法,而且在市中心部分區域,已使用新的pay-by-plate計時收費錶,車主必須輸入車牌號碼,支付方式有信用卡、現金和硬幣。

凡是沒有繳交停車費的車主都屬於違規,會被罰款。

至於在居民區街邊停車,如果沒有許可證,只限停車兩個小時的規定,預計將從6月15號起執法,也就是州長紐森宣布重啟加州經濟的日期。

