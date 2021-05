【KTSF】

Google行政總裁Sundar Pichai周三向員工發出通知,宣布放寬居家辦公規則,預期有兩成人將永久在家工作。

Pichai在給員工的電郵中表示,員工可以遠程工作到今年9月,然後選擇返回疫情前原來的辦公室,或改到另一個城市辦公,或永久在家工作。

公司現在已經逐步開放辦公室,Pichai預期,14萬員工當中60%的員工將回到辦公室,一周工作幾天,20%的員工將會轉到其他地點辦公,餘下的20%的人將永久在家工作。

Google是2020年首批讓員工居家辦公的公司之一,在一份監管申報文件中披露信息稱,Google在今年第一季度節省了2.68億美元的公司開支、旅行和娛樂費用。

