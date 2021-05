舊金山兩亞裔長者先後遇襲 法官將決定是否釋放被告（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山(三藩市)地檢官博徹思(Chesa Boudin)表示,本月中將舉辦一場網上高峰會探討持續上升針對亞太裔社區的案件,另外,兩名亞裔長者先後在Market街遇襲的案件,法官周三會決定是否釋放目前羈押候審的被告。

博徹思表示,繼續將案中被告Steven Jenkins羈押候審對公眾安全最有利,法官周三會決定是否接納辯方提出釋放被告的要求。

博徹思說:「我們要求讓被告羈押候審,因為我們相信,這才足以保護公眾安全,法庭會收到審前轉向服務的詳細書面報告,視乎報告的建議和內容,由法官決定(是否釋放被告)。」

博徹思指,審前轉向服務會對被告進行風險評估,並向法庭作出建議,包括釋放時附加一些監督條件。

3月17號早上,39歲疑犯Jenkins首先襲擊一名83歲越南裔長者,然後在Market街拳打75歲的謝肖珍婆婆,導致她臉部和眼睛受傷。

Jenkins被控6項重罪,公辯律師辦公室早前公開閉路電視畫面,顯示Jenkins在打人前被其他人毆打。

博徹思周二又提到日前發生的另一宗襲擊案,一名亞裔爸爸在4月30號推著載著其一歲孩子的嬰兒車,經過Mission Bay四街夾Channel街一家超市時,無故被人從後襲擊。

博徹思說:「這是一宗暴力襲擊案,受害人推著載著其孩子的嬰兒車,受害人突然被人胡亂地從後揮拳襲擊,受害人倒地後再被揮拳襲擊,我們要求被告羈押候審,並控以多項重罪和輕罪,這種行為是不可接受、令人髮指,是刑事罪。」

案中被告今年3月在同一地點涉嫌偷雞蛋和推跌一名職員被捕,並被控搶劫罪,博徹思表示,由於第一宗案件的受害人沒有受傷,當時法官批准在嚴格監督下釋放被告。

博徹思認為,亞裔爸爸遇襲案無涉及仇恨的證據。

博徹思說:「現在沒有資料可證明是仇恨罪,我們沒有證據顯示有種族辱罵,被告也沒有曾襲擊亞裔的紀錄。」

博徹思宣布助理地檢官Kasie Lee將擔任受害人服務組主管,博徹思指她是舊金山唯一會講粵語的刑事法專家。

Lee說:「多幫助亞裔社區和華人社區與華人受害者接觸,每個受害者來到司法系統,可以清楚明白司法程序和案件進展。」

另外,舊金山地檢處將於5月14號舉辦一場網上高峰會,深入探討在舊金山甚至在全國範圍內持續上升針對亞太裔社區的案件,加州最高法院大法官劉弘威將擔任主講嘉賓,多名社區領袖獲邀參與討論,公眾也可登記參加,屆時會有粵語翻譯。

登記網站:https://bit.ly/SummitCHN

