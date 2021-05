南灣水利局有意將循環水用作自來水 有民眾稱難接受（視頻）

【梁秋玉報導】

面對目前的乾旱問題,北灣水利部門通過議案,要求居民自願節水兩成,而南灣水利局則有意將循環水用作自來水,但民眾仍難接受。

北灣Sonoma-Marin節水合作委員會周一晚通過一項提案,要求區域內的水利用戶立即自願省水兩成,包括減少室外用水,以及修補漏水設施。

Marin水務委員會主席Cynthia Koehler說:「討論提議是將每週室外灌溉限制為兩天,這是最大的問題,而且還需要遮蓋游泳池。」

兩週前,Marin縣率先宣布較嚴格的限水措施,受影響的有大約20萬用戶,每星期只能灌溉草地一次,後院泳池不能再加水,也不允許在家洗車,首次違規者會被警告,屢犯者可罰款25到250元不等。

而南灣Santa Clara Valley水利局則希望能將過濾消毒後的污水變成自來水,成為自來水供應的一部分,協助緩解水源不足的問題,6年前,水利局就已經在北聖荷西啟動了這個污水過濾消毒系統,每天可處理800萬加侖循環水,雖然清潔後的水已達到自來水的飲用標準,但卻一直用做灌溉或工廠使用,有環境專家認為浪費了這個資源。

聖荷西州大環境學教授Katherine Cushing說:「它將所有這些工作、精力和技術投入到製成飲用水,然後將其與髒水混合,送去灌溉我們的球場。」

面對可能再次出現乾旱,Santa Clara Valley水利局計劃利用這個資源,增加自來水供應,並有可能再增建一個同樣的循環水處理系統。

水利用戶Lizette Ortiz說:「如果這種水可以安全飲用,我可以喝它來緩解乾旱,這有幫助,我們就去做。」

