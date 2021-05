拜登訂新目標 國慶前七成成年人接種疫苗

【KTSF 張麗月報導】

拜登政府周二訂下新的疫苗接種目標,就是要在7月4日國慶日之前,起碼有七成的成年人口打了第一劑疫苗,同時有1.6億人完成接種疫苗。

為了擺脫疫情,盡快回復正常,拜登總統訂下遠大目標走出疫情。

拜登說:「目標是7月4日前,要有七成成年人口接種最少一劑疫苗,以及1.6億人完成疫苗接種。」

為了達到這個目標,聯邦政府將於未來兩個月額外供應大約1億劑疫苗,但目前的疫苗接種率穩定下降,七天的平均人數是230萬人施打疫苗,因為有部份人打了疫苗,也有接近1.5億人正在猶疑是否接種疫苗,白宮因此開闢更多新的渠道,方便民眾接種疫苗,例如增加walk-in接種站和流動診所,額外撥款數以十億元給州和地方政府,為弱勢社群服務。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)下星期就有可能批准Pfizer,為12至15歲青少年緊急授權供應疫苗,這個年齡組別約等於全美人口大約5%。

目前全美約有56%的成年人接種了最少一劑疫苗。

