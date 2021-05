【KTSF】

舊金山日本城附近周二出現一個見義勇為的場面。

案發在Post街,Asians Are Strong創辦人剛結束自衛課程,看到有人打破車窗,要偷車內的行李箱,於是立刻追趕竊賊,雖然最後讓歹徒逃跑,所幸行李留下來。

事主是來舊金山探訪,再次提醒不要把個人物品遺留在車上。

