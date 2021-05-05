業主集團興建ADU附屬單位 長期住客不堪工程滋擾被逼搬走（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）華埠附近一幢住宅公寓的業主集團為興建ADU附屬單位，令一些長期住客因為抵受不住工程滋擾而被逼搬走。

余若婷（Amy Yu）在舊金山Stockton街530號這幢6層高的公寓居住了17年。

她表示，自從大廈的業主集團Ballast/ Brick+Timer兩年前打算在大廈的地庫興建三個單位的附屬單位ADU，他們有很多住屋服務因此被削減，包括原有的後庭空間縮減近一半，車房和單車房要關閉，而且在工程期間，食水供應一度中斷，升降機經常發生故障，又有噪音和灰塵滋擾，大廈正前門有時壞掉，令到有人闖入和偷竊，甚至連電話線和互聯網服務都一度因為工程而中斷。

余若婷說：「試想像下，每個住客而在400呎單位內在家工作，有時要跟伴侶住，因為租很貴，長期居住，怎麼能承受，而且又在疫情下對很多住客都很困擾。」

她表示，有多名住客因為抵受不了長期工程的滋擾而搬走，現在只有11名長期住客留低。

她表示，很贊成當初附屬單位法案的原意，興建單位給有需要的人，但好不幸地被某些業主濫用來藉著工程逼遷住客。

余若婷說：「很多時像這些公寓的工程項目，業主聲稱只是暫時性移除住屋服務，但通常是永久性，跟住客聯會和權益組織談過就會知。」

有律師建議，如果住客不幸面對因工程而受到的影響，應該將所有的滋擾記錄下來，包括拍照和拍影片，以及以書面形式記下所有跟業主的對話，包括用電郵和短訊，再向住客權益組織或律師尋求協助。

律師Andrew Gabriel說：「如果業主削減了你的住屋服務，其實變相是加租，即使是後庭，或是因ADU工程而關閉了的後門、車房、走廊等都屬於住屋服務，在住客簽約或第一日搬入去住時所擁有的。」

余若婷和一些住客已經向舊金山市府提出上訴，希望終止業主進行有關工程，上訴庭預料周三審議。

本台周二嘗試聯絡公寓大廈的業主Ballast/ Brick+Timer，不過未獲答覆。

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