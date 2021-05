業主集團興建ADU附屬單位 長期住客不堪工程滋擾被逼搬走（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華埠附近一幢住宅公寓的業主集團為興建ADU附屬單位,令一些長期住客因為抵受不住工程滋擾而被逼搬走。

余若婷(Amy Yu)在舊金山Stockton街530號這幢6層高的公寓居住了17年。

她表示,自從大廈的業主集團Ballast/ Brick+Timer兩年前打算在大廈的地庫興建三個單位的附屬單位ADU,他們有很多住屋服務因此被削減,包括原有的後庭空間縮減近一半,車房和單車房要關閉,而且在工程期間,食水供應一度中斷,升降機經常發生故障,又有噪音和灰塵滋擾,大廈正前門有時壞掉,令到有人闖入和偷竊,甚至連電話線和互聯網服務都一度因為工程而中斷。

余若婷說:「試想像下,每個住客而在400呎單位內在家工作,有時要跟伴侶住,因為租很貴,長期居住,怎麼能承受,而且又在疫情下對很多住客都很困擾。」

她表示,有多名住客因為抵受不了長期工程的滋擾而搬走,現在只有11名長期住客留低。

她表示,很贊成當初附屬單位法案的原意,興建單位給有需要的人,但好不幸地被某些業主濫用來藉著工程逼遷住客。

余若婷說:「很多時像這些公寓的工程項目,業主聲稱只是暫時性移除住屋服務,但通常是永久性,跟住客聯會和權益組織談過就會知。」

有律師建議,如果住客不幸面對因工程而受到的影響,應該將所有的滋擾記錄下來,包括拍照和拍影片,以及以書面形式記下所有跟業主的對話,包括用電郵和短訊,再向住客權益組織或律師尋求協助。

律師Andrew Gabriel說:「如果業主削減了你的住屋服務,其實變相是加租,即使是後庭,或是因ADU工程而關閉了的後門、車房、走廊等都屬於住屋服務,在住客簽約或第一日搬入去住時所擁有的。」

余若婷和一些住客已經向舊金山市府提出上訴,希望終止業主進行有關工程,上訴庭預料周三審議。

本台周二嘗試聯絡公寓大廈的業主Ballast/ Brick+Timer,不過未獲答覆。

