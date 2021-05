舊金山水利局呼籲灌溉用戶自願節水一成（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

面對加州乾旱的威脅,舊金山水利局呼籲灌溉的用戶自願節約用水一成,另外,為幫助受新冠肺炎疫情影響的住宅和商業用戶,水利局將再度延長援助折扣計畫至明年3月。

舊金山水利局的「緊急客戶援助計劃」(Emergency Customer Assistance Program)自去年5月開始實施,原本到今年6月結束,現在再度延長至明年3月底。

受新冠肺炎疫情影響而合資格申請援助的住宅用戶,水費和排污費可以獲得15%到35%的折扣,小商業和非牟利機構最多有2成折扣,使用Hetch Hetchy清潔電能的用戶則有三成折扣。

舊金山水利局新聞秘書Will Reisman說:「超過5,200名居民已從該計劃中受益,他們每月帳單平均節省約50元,並且大約1,100家小商業和非營利組織從中受益,他們每月約節省290元。」

與此同時,沒有按時繳交水費和排污費的用戶,也不會在疫情期間被切斷水源。

另外,由於擔心加州再度乾旱,舊金山水利局率先呼籲灌溉的用戶自願節約用水。

Reisman說:「我們大約有1,600灌溉客戶,他們主要將水用於美化環境,例如高爾夫球場、公園、花園,因此要求那些客戶將灌溉用水量減少一成,以幫助我們節約用水。」

舊金山水利局轄下的水庫,目前最高儲水量達到76.8%,比同期81%的平均儲水量稍微偏低,儘管不知道乾旱情況會持續多久,但節約用水仍是對抗乾旱的有效辦法之一,水利局希望舊金山民眾繼續保持良好的節水習慣。

Reisman說:「我們人均每天使用約42加侖水,是加州最低的使用率之一,大約是州平均水平的一半。」

為幫助民眾節約用水,舊金山水利局也有一系列計劃,包括免費評估家居水利設施、更換省水馬桶、洗衣機、安裝雨水收集桶等,都可以申請現金回扣。

更多相關資訊以及了解「緊急客戶援助計劃」詳情,都可以查看舊金山水利局網站:Sfpuc.org。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。