Palo Alto集會反對仇視亞裔 望亞裔選民積極投票（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto週日有一場集會活動,除了反對仇視亞裔,更希望亞裔選民付諸行動積極參與投票。

5月2號的集會活動,在Palo Alto市政廣場舉行,有大約350人參加,倡導自我保護以及社區團結,反對仇視亞裔。

集會活動由兩名亞裔市議員Greg Tanaka和Lydia Kou發起,同時號召一個名為8By8運動,要求參與者邀請8位朋友或家人,在8天內登記做選民。

Tanaka說,因為在Santa Clara縣亞裔人口佔四成,但亞裔選民卻只佔15%,這種狀況必須改變。

Palo Alto市議員Greg Tanaka說:「我想讓更多人參與政治進程,因此亞裔真的很擅長成為工程師,真的很擅長成為律師或醫生,但政治方面就沒有這個參與率。」

集會領導者Johannah Seah說:「因為我們不能無動於衷,當人們垂死時,我們不能無動於衷,當人們被打,被推倒,我們必須花點時間站起來和大聲說出來。」

組織者還派發可以掛在手腕上的黃色哨子給每位參與者,在遇到緊急情況時,可以吹哨子引起公眾注意。

出席集會的其他官員則有前聯邦眾議員本田、州眾議員Marc Berman、前Cupertino市長、現任Foothill-De Anza社區學院董事的黃少雄等,此外,Old Navy聯合創辦人鄭嘉儀(Jenny Ming )也有出席。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。