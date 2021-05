【KTSF】

舊金山(三藩市)公佈最新的戶外公共衛生指引。

衛生官員Susan Philip博士周一發表聲明,表示舊金山的衛生指引與加州保持一致,跟隨聯邦疾控中心(CDC)上週發布有關戴口罩的新指引。

在接種兩劑Pfizer或Moderna疫苗兩週之後,或者強生疫苗接種兩週之後,都算作接種完整疫苗,民眾在某些戶外環境中不需要再佩戴口罩,例如散步、跑步或是騎自行車,都不需要戴口罩,當與別人在小路上相遇,錯身而過時也不需要拉上口罩。

無論是接種完整疫苗的人,還是沒有接種的人,在任何300人或更多人的大型活動中或戶外擁擠的環境,還是要戴口罩。

關於接種資格,目前16歲和以上的人都可以,在舊金山接種疫苗。

