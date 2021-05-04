San Leandro華裔男子殺妻後自殺 遺下兩小孩（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

東灣San Leandro市周一凌晨1點多發生一起丈夫開槍殺死妻子，後再自殺的悲劇，警方表示，死者夫婦來自中國，案件顯然與家庭糾紛有關。

本台周一前往案發地點，發現有人在命案所在的房子搬家，不過就不願接受採訪。

San Leandro警方表示，周一凌晨1點多接到死者的父母報警，希望警方前往該市Crosby Street 15000號路段的一處民宅查看情況，警方到場後發現屋內有一男一女死於槍傷，調查後研判事件應該是跟家庭糾紛有關的謀殺後自殺的案件。

San Leandro警方發言人Ali Khan說：「丈夫顯然有致電告知家人，他跟太太為家事發生口角。」

警方初步調查發現，案件相信是丈夫向妻子開了數槍後再自殺。

Khan說：「兩人是30出頭的夫妻，其中女性死於多處槍傷，男性則顯然是開槍自戕。」

警方證實，死者夫婦來自中國，搬到命案地址約3到5年時間，報警的是死者父母也住在灣區。

本台找到認識死者的鄰居，不願上鏡頭的鄰居向本台表示，周一清晨1點多，部分鄰居聽到有動靜。

鄰居關先生說：「1時40分左右，就聽到玻璃碎裂的聲音，玻璃碎裂的聲音，不久呢，我們也沒有出來看，不久就看到有一些警車，或者是救護車，那種燈在閃在馬路。」

鄰居又指出，這對夫妻有兩個年幼的孩子，平常對人和善，太太說流利的廣東話，在這裡住了4年左右。

關先生說：「（那您認識這一家人嗎？）我認識他們，他們夫妻兩個，有兩個小孩，兩個小孩都不大，有一個大概3、4歲，有一個大概6、7歲，大的是個女孩，小的是個男孩，他兩夫妻人都是很好的人來的。」

鄰居又透露，涉案的丈夫是做裝修，太太則是家庭主婦，見到鄰居都會打招呼，對於事件感到震驚，真的想不到會發生這樣的悲劇。

關先生說：「我也沒聽見過隔壁有甚麼吵雜的聲音，他們兩夫妻，也感覺他們也沒甚麼（問題），感覺挺好的。」

關先生周一上午看到死者家屬來將兩個年幼的孩子接走，又看到有人搬東西，不過並不願談論到底發生了甚麼事，只表示打算把房子賣掉。

警方表示，這個事件是非常罕見的悲劇，呼籲如果遭遇家庭暴力，可以致電911報警，或者撥打家暴危機24小時熱線：(510) 794-6055。

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