San Leandro華裔男子殺妻後自殺 遺下兩小孩（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣San Leandro市周一凌晨1點多發生一起丈夫開槍殺死妻子,後再自殺的悲劇,警方表示,死者夫婦來自中國,案件顯然與家庭糾紛有關。

本台周一前往案發地點,發現有人在命案所在的房子搬家,不過就不願接受採訪。

San Leandro警方表示,周一凌晨1點多接到死者的父母報警,希望警方前往該市Crosby Street 15000號路段的一處民宅查看情況,警方到場後發現屋內有一男一女死於槍傷,調查後研判事件應該是跟家庭糾紛有關的謀殺後自殺的案件。

San Leandro警方發言人Ali Khan說:「丈夫顯然有致電告知家人,他跟太太為家事發生口角。」

警方初步調查發現,案件相信是丈夫向妻子開了數槍後再自殺。

Khan說:「兩人是30出頭的夫妻,其中女性死於多處槍傷,男性則顯然是開槍自戕。」

警方證實,死者夫婦來自中國,搬到命案地址約3到5年時間,報警的是死者父母也住在灣區。

本台找到認識死者的鄰居,不願上鏡頭的鄰居向本台表示,周一清晨1點多,部分鄰居聽到有動靜。

鄰居關先生說:「1時40分左右,就聽到玻璃碎裂的聲音,玻璃碎裂的聲音,不久呢,我們也沒有出來看,不久就看到有一些警車,或者是救護車,那種燈在閃在馬路。」

鄰居又指出,這對夫妻有兩個年幼的孩子,平常對人和善,太太說流利的廣東話,在這裡住了4年左右。

關先生說:「(那您認識這一家人嗎?)我認識他們,他們夫妻兩個,有兩個小孩,兩個小孩都不大,有一個大概3、4歲,有一個大概6、7歲,大的是個女孩,小的是個男孩,他兩夫妻人都是很好的人來的。」

鄰居又透露,涉案的丈夫是做裝修,太太則是家庭主婦,見到鄰居都會打招呼,對於事件感到震驚,真的想不到會發生這樣的悲劇。

關先生說:「我也沒聽見過隔壁有甚麼吵雜的聲音,他們兩夫妻,也感覺他們也沒甚麼(問題),感覺挺好的。」

關先生周一上午看到死者家屬來將兩個年幼的孩子接走,又看到有人搬東西,不過並不願談論到底發生了甚麼事,只表示打算把房子賣掉。

警方表示,這個事件是非常罕見的悲劇,呼籲如果遭遇家庭暴力,可以致電911報警,或者撥打家暴危機24小時熱線:(510) 794-6055。

