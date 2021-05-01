奧克蘭華裔長者巴士上無故被人用拐杖襲擊（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）一名華裔長者，星期一坐巴士前往奧克蘭華埠時，有人上車後無緣無故用拐杖打他，導致他流血和受傷，這位長者和他的女兒接受本台專訪。

襲擊案受害人林華振說：「我覺得手有些震，眼睛睜不開，有些少頭暈。」

4月26號星期一上午8點半左右，68歲的林華振在東奧克蘭35街乘40號巴士到奧克蘭華埠，當巴士在Lake Merritt附近停站時，一個男人上車，然後突然用拐杖打林華振的頭。

林華振說：「不知道為什麼，他一上來就來打我，很用力打。」

林華振說，他坐在司機附近，有一塊鐵擋著，否則受傷更嚴重。

林華振說：「如果沒有東西阻隔，我可能會變成瞎子。」

星期一，林華振坐40號巴士來華埠亞健社看醫生，平常是他女兒開車接送他出入，剛好那一天女兒沒有空，林華振一個人坐巴士來華埠。

他的女兒林翠文說，匪徒打人之後下車，然後再上車想再打她的爸爸。

林翠文說：「後來乘客幫手止血和報警，和阻止匪徒再上車打我爸爸。」

說：「那個司機不負責任，不理乘客的安全，乘客出事不止血也不報警，什麼也沒有做。」

身體受傷，林華振和家人心靈也受到創傷。

林華振說：「我整晚在喊，『不要打我 不要打我』，晚上發開口夢夢見。」

林翠文說：「我媽媽天天在哭，我的女兒不敢接近外公和他玩，見到他的臉腫得厲害，令她感到害怕。」

周四下午，奧克蘭華埠商會主席陳錫澎原本計劃前往探望林伯，可是他自己在華埠也被人無端襲擊，陳錫澎周五在華埠東灣台山同鄉會與林伯會面，陳錫澎表示，計劃幫助林伯在GoFundMe眾籌，更要為林伯討回公道。

陳錫澎說：「林伯這樣的例子有許多，我會要求拿警察報告，究竟哪個警員以及哪個部門負責這宗案件，然後我們跟進，我希望拿到閉路電視片段，巴士裡面的，能夠作為證供，這很重要，作為一個受害人，未必個個好像我一樣有機會站起來，認得出罪犯，甚至拍了照片。」

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