奧克蘭華裔長者巴士上無故被人用拐杖襲擊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)一名華裔長者,星期一坐巴士前往奧克蘭華埠時,有人上車後無緣無故用拐杖打他,導致他流血和受傷,這位長者和他的女兒接受本台專訪。

襲擊案受害人林華振說:「我覺得手有些震,眼睛睜不開,有些少頭暈。」

4月26號星期一上午8點半左右,68歲的林華振在東奧克蘭35街乘40號巴士到奧克蘭華埠,當巴士在Lake Merritt附近停站時,一個男人上車,然後突然用拐杖打林華振的頭。

林華振說:「不知道為什麼,他一上來就來打我,很用力打。」

林華振說,他坐在司機附近,有一塊鐵擋著,否則受傷更嚴重。

林華振說:「如果沒有東西阻隔,我可能會變成瞎子。」

星期一,林華振坐40號巴士來華埠亞健社看醫生,平常是他女兒開車接送他出入,剛好那一天女兒沒有空,林華振一個人坐巴士來華埠。

他的女兒林翠文說,匪徒打人之後下車,然後再上車想再打她的爸爸。

林翠文說:「後來乘客幫手止血和報警,和阻止匪徒再上車打我爸爸。」

說:「那個司機不負責任,不理乘客的安全,乘客出事不止血也不報警,什麼也沒有做。」

身體受傷,林華振和家人心靈也受到創傷。

林華振說:「我整晚在喊,『不要打我 不要打我』,晚上發開口夢夢見。」

林翠文說:「我媽媽天天在哭,我的女兒不敢接近外公和他玩,見到他的臉腫得厲害,令她感到害怕。」

周四下午,奧克蘭華埠商會主席陳錫澎原本計劃前往探望林伯,可是他自己在華埠也被人無端襲擊,陳錫澎周五在華埠東灣台山同鄉會與林伯會面,陳錫澎表示,計劃幫助林伯在GoFundMe眾籌,更要為林伯討回公道。

陳錫澎說:「林伯這樣的例子有許多,我會要求拿警察報告,究竟哪個警員以及哪個部門負責這宗案件,然後我們跟進,我希望拿到閉路電視片段,巴士裡面的,能夠作為證供,這很重要,作為一個受害人,未必個個好像我一樣有機會站起來,認得出罪犯,甚至拍了照片。」

