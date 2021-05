奧克蘭知名僑領陳錫澎遇襲受傷 疑犯已落網（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

知名僑領、屋崙華埠商會主席陳錫澎周四下午在奧克蘭(屋崙)華埠遇襲,他形容傷勢幾嚴重,步行時有影響,他又相信是針對亞裔的襲擊案,疑犯已被警方拘捕。

陳錫澎表示,他周四下午約4時,在Broadway夾8街附近過馬路時,遭一名年青的非洲裔男子從背後出拳攻擊,令他身子往前仆倒,頭部受傷,膝蓋擦傷,他形容傷勢幾嚴重,步行時有影響,但是表示堅持出席周五的反對SB82提案集會活動。

陳錫澎說:「我們不能怕,要去報案,做應該做的事,將匪徒繩之於法。」

他又說,匪徒當時出聲指罵他,不過不知他罵甚麼,陳錫澎當日都拍下疑犯照片,立刻報警,留在現場協助警方,疑犯已經被捕。

陳錫澎說:「如果受害者不是我,而是老人家或女人,相信不可能站在這裡,也可能失去性命,當時我算是反應快,但我不希望繼續發生在其他人身上

陳錫澎又說聽到奧克蘭市長Libby Schaaf致電問候他時哭,令他感動流淚。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved.

