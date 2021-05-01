奧克蘭知名僑領陳錫澎遇襲受傷 疑犯已落網（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

知名僑領、屋崙華埠商會主席陳錫澎周四下午在奧克蘭（屋崙）華埠遇襲，他形容傷勢幾嚴重，步行時有影響，他又相信是針對亞裔的襲擊案，疑犯已被警方拘捕。

陳錫澎表示，他周四下午約4時，在Broadway夾8街附近過馬路時，遭一名年青的非洲裔男子從背後出拳攻擊，令他身子往前仆倒，頭部受傷，膝蓋擦傷，他形容傷勢幾嚴重，步行時有影響，但是表示堅持出席周五的反對SB82提案集會活動。

陳錫澎說：「我們不能怕，要去報案，做應該做的事，將匪徒繩之於法。」

他又說，匪徒當時出聲指罵他，不過不知他罵甚麼，陳錫澎當日都拍下疑犯照片，立刻報警，留在現場協助警方，疑犯已經被捕。

陳錫澎說：「如果受害者不是我，而是老人家或女人，相信不可能站在這裡，也可能失去性命，當時我算是反應快，但我不希望繼續發生在其他人身上

陳錫澎又說聽到奧克蘭市長Libby Schaaf致電問候他時哭，令他感動流淚。

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