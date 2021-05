【KTSF】

白宮宣布由下星期二開始,向新型肺炎疫情嚴峻的印度實施旅遊限制。

國務院早在上星期,已經把印度列入旅遊警示第四級地區,也即是因為新型肺炎切勿前往的地區,而白宮周五就根據聯邦疾控中心(CDC)的建議發出新的旅遊禁令。

拜登總統周五簽署聲明,指由於印度的新症佔全球整體新症3分1以上,所以要採取積極主動措施,保障美國公共衛生,免遭印度來美的旅客感染,新的旅遊禁令不會限制美國公民或合法居民或者學生等人從印度入境美國。

印度至今總共有1876萬人確診,僅次於美國3200多萬。

另外,當地過去連續9天,每天的新症都超過30萬,當地星期五就有38萬多宗新症,再次打破紀錄。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。