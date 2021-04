兩匪疑與灣區近40宗搶手袋案有關 受害全是亞裔女性（視頻）

【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕一名男子,他涉嫌與市內9宗打破車窗搶手袋案,以及灣區多市發生多達30宗同類案件有關,警方正在追緝他的同夥,受害人全是亞裔女性。

在大多數案件中,兩名疑犯是在購物中心的停車場找尋下手目標,他們首先把汽車停在受害人汽車附近,擋著受害人的去路,接著一名疑犯下車,打破受害人汽車的車窗,搶走受害人的手袋和其他財物,接著駕車逃走。

劫案發生後,受害人報稱信用卡和身分被盜用,所有受害人都是亞裔女性。

聖荷西警方作進一步調查後,發現疑犯可能涉及灣區多市發生的其他案件,包括Hayward、Newark、Union City、Alameda和奧克蘭(屋崙)。

4月28日,聖荷西警方拘捕其中一名懷疑涉案的男子Hassani Burleson-Ramsey,他居住在奧克蘭市,涉嫌觸犯搶劫重罪及刑事毀壞輕罪被扣查。

另一名疑犯目前仍然在逃,警方呼籲公眾提供消息協助破案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。