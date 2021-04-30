特朗普斥拜登政府造成邊境移民激增 未能應對中國威脅

【KTSF 韓千繪報導】

前總統特朗普透過Fox電視新聞，批評總統拜登的上任一百天演說，他指新政府的政策造成邊境移民激增，他又指拜登沒有能夠有效應對中國威脅，使得中國將會接管美國，而眾議長佩洛西則認為拜登的講話是「女性的勝利」。

前總統特朗普透過Fox商業新聞表示，很多移民正在湧入美國，邊境已經失控，又指自己在任時是美國歷史上最好的邊界防控時期。

針對拜登周三晚向國會聯席會議發表上任首次演說，呼籲擴大聯邦計劃，以恢復疫情後的經濟，並大規模擴大社會安全網絡，特朗普就抨擊拜登企圖透過加企業稅來支持這一經濟計劃，料此舉將促使企業快速遷出美國。

他還指責民主黨奪取他在疫苗上的成就，特朗普聲稱自己在9個月內推動了FDA在疫苗上的進展，所以他形容自己為「疫苗之父」，特朗普還特別提到拜登將美國出賣給中國。

特朗普說：「他們要把我們國家交給中國，中國將接管本國，如果大家不迅速採取行動，他們對中國一直非常非常軟弱，他們不想行動，他們在中國有生意，亨特·拜登從中國取得很多錢。」

特朗普補充說，根據民意調查的顯示，他正在考慮2024年再次參選。

另一方面，民主黨籍的聯邦眾議長佩洛西認為，拜登的演說具有歷史意義。

佩洛西說：「這是第一次有兩位女性，副總統和眾議院議長，在總統向全國發表演講時，坐在總統身後。」

佩洛西還稱拜登的演說是「女性的勝利」，她說無論是在家中的女性，還是工作場所的女性，都負擔得起的托兒服務和學前班，工作的女性與男性同工同酬，有帶薪家庭假和病假。

她說拜登的演講是對女性的承認，並且只有在女性充分參與經濟建設的情況下，國家才能更好地重建。

此外，佩洛西鼓勵民眾積極接種疫苗，目前國會的防疫規則是限制出勤率、戴口罩和保持社交距離，已經有大約75%的參眾兩院議員接種了新冠疫苗。

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