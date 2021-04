特朗普斥拜登政府造成邊境移民激增 未能應對中國威脅

【KTSF 韓千繪報導】

前總統特朗普透過Fox電視新聞,批評總統拜登的上任一百天演說,他指新政府的政策造成邊境移民激增,他又指拜登沒有能夠有效應對中國威脅,使得中國將會接管美國,而眾議長佩洛西則認為拜登的講話是「女性的勝利」。

前總統特朗普透過Fox商業新聞表示,很多移民正在湧入美國,邊境已經失控,又指自己在任時是美國歷史上最好的邊界防控時期。

針對拜登周三晚向國會聯席會議發表上任首次演說,呼籲擴大聯邦計劃,以恢復疫情後的經濟,並大規模擴大社會安全網絡,特朗普就抨擊拜登企圖透過加企業稅來支持這一經濟計劃,料此舉將促使企業快速遷出美國。

他還指責民主黨奪取他在疫苗上的成就,特朗普聲稱自己在9個月內推動了FDA在疫苗上的進展,所以他形容自己為「疫苗之父」,特朗普還特別提到拜登將美國出賣給中國。

特朗普說:「他們要把我們國家交給中國,中國將接管本國,如果大家不迅速採取行動,他們對中國一直非常非常軟弱,他們不想行動,他們在中國有生意,亨特·拜登從中國取得很多錢。」

特朗普補充說,根據民意調查的顯示,他正在考慮2024年再次參選。

另一方面,民主黨籍的聯邦眾議長佩洛西認為,拜登的演說具有歷史意義。

佩洛西說:「這是第一次有兩位女性,副總統和眾議院議長,在總統向全國發表演講時,坐在總統身後。」

佩洛西還稱拜登的演說是「女性的勝利」,她說無論是在家中的女性,還是工作場所的女性,都負擔得起的托兒服務和學前班,工作的女性與男性同工同酬,有帶薪家庭假和病假。

她說拜登的演講是對女性的承認,並且只有在女性充分參與經濟建設的情況下,國家才能更好地重建。

此外,佩洛西鼓勵民眾積極接種疫苗,目前國會的防疫規則是限制出勤率、戴口罩和保持社交距離,已經有大約75%的參眾兩院議員接種了新冠疫苗。

