聯邦政府為餐飲業推新疫情援助金 下周接受申請（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聯邦政府為餐飲業推出新一輪的疫情援助金，星期四開放登記帳戶，下星期一正式接受申請，安老自助處表示，有專員會幫助華埠和日落區的餐廳申請這筆援助金，呼籲大家去預約。

聯邦餐廳振興補助金（Restaurants Revitalization Grant）為受疫情影響的餐廳，每間提供至少一千元至最多500萬元的補助金，實際金額是將2019年的總收入減2020年總收入，再減PPP收入，差額就是你的補助金，兩年內申請不需要償還，開放申請後的頭21天內，優先給女性、退伍軍人，或因社會以及經濟因素，而導致困境的小企業申請。

安老華埠商務專員梁穎欣說：「合資格的範圍好廣，即是無論你是麵包店、餐廳、酒吧，到會等都可以申請。」

安老自助處表示，華埠和日落區餐廳老闆如果需要幫助去填寫申請表格，可以跟他們預約時間，包括發電郵去[email protected]，或打電話 (415) 939-7374。

有餐廳老闆都表示，過去一年疫情經營非常艱苦，但是多得有安老自助處幫忙，即使不懂用英文，都找到人幫她填寫表格，申請聯邦、州府和市府的疫情援助金，如果得不到這些財政援助，她有打算結業。

金堂閣小菜海鮮館老闆陳雁嫦說：「最差的時候很想結業，現時只靠自己不夠，一定要靠政府協助才能經營下去，靠自己的生意維持不了。」

她跟華埠另外10間餐廳已跟安老預約了填申請表。

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