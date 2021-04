聯邦政府為餐飲業推新疫情援助金 下周接受申請（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聯邦政府為餐飲業推出新一輪的疫情援助金,星期四開放登記帳戶,下星期一正式接受申請,安老自助處表示,有專員會幫助華埠和日落區的餐廳申請這筆援助金,呼籲大家去預約。

聯邦餐廳振興補助金(Restaurants Revitalization Grant)為受疫情影響的餐廳,每間提供至少一千元至最多500萬元的補助金,實際金額是將2019年的總收入減2020年總收入,再減PPP收入,差額就是你的補助金,兩年內申請不需要償還,開放申請後的頭21天內,優先給女性、退伍軍人,或因社會以及經濟因素,而導致困境的小企業申請。

安老華埠商務專員梁穎欣說:「合資格的範圍好廣,即是無論你是麵包店、餐廳、酒吧,到會等都可以申請。」

安老自助處表示,華埠和日落區餐廳老闆如果需要幫助去填寫申請表格,可以跟他們預約時間,包括發電郵去[email protected],或打電話 (415) 939-7374。

有餐廳老闆都表示,過去一年疫情經營非常艱苦,但是多得有安老自助處幫忙,即使不懂用英文,都找到人幫她填寫表格,申請聯邦、州府和市府的疫情援助金,如果得不到這些財政援助,她有打算結業。

金堂閣小菜海鮮館老闆陳雁嫦說:「最差的時候很想結業,現時只靠自己不夠,一定要靠政府協助才能經營下去,靠自己的生意維持不了。」

她跟華埠另外10間餐廳已跟安老預約了填申請表。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。