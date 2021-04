奧克蘭知名僑領陳錫澎遭非裔男子從背後攻擊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

知名僑領、奧克蘭華埠商會主席陳錫澎周四下午走在奧克蘭華埠Broadway夾八街附近時,遭一名年輕的非洲裔男子從背後攻擊,陳錫澎頭部及腳部等多處受傷,所幸陳錫澎非常機警,拍下嫌犯照片後立刻報警,嫌犯已經被捕,本台稍早前也訪問了陳錫澎講述事發經過。

陳錫澎說:「基本上我剛剛在華埠裡面,有一個朋友趕過來,因為他有一個朋友可能在星期一也是在巴士裡面受傷,給人打了,本來找我幫忙,本來是要去幫他們的,但是沒有想到我在Broadway過馬路的時候,往八街跟Broadway的中間,然後在八街的時候,我剛剛拐個彎去八街,聽到後面有罵人的聲音,不知罵甚麼的,然後在後面一拳打過來,幸虧我往前傾了一下,雖然人掉在地上,但是我還是用雙手爬起來,然後面對著他,他跑走了以後,離開了,我可以追他,但是我想很難追,所以我拿手機拍了照,然後我先找警察局,我等他們(警察)過來以後,但是我沒有離開,我感覺他(嫌犯)是在附近,所以我們花了一點點時間,最終找到了他。」

記者:「嫌犯是打到您哪些地方受傷,可否跟我們描述一下?」

陳錫澎說:「基本是頭,褲子還沒有換,所以看見(有個洞),所以也包括在傷口。」

記者:「所以有好多處都受傷了,那您覺得這起案件是隨機的攻擊案?還是有針對性?」

陳錫澎說:「可能是有針對性的,可能性比較大,因為我每一次在傳媒,不單是在中文傳媒,所有主流,對他們都有講過關於針對亞裔,好多侵犯亞裔的都有講,所以也有可能,但是他們還在調查中。」

記者:「嫌犯的特徵可以跟我們描述嗎?」

陳錫澎說:「基本我看他可能是20至30歲,6呎高,他沒有搶我,但是在後面偷襲我。」

記者:「所以說這起事件並不會阻止你繼續為華埠的權益發聲?」

陳錫澎說:「不單止不會,我會更加努力來處理這類的事情。」

陳錫澎表示,事件不會阻止他繼續為華裔社區發聲,他也呼籲民眾在5月15日上午11點前往奧克蘭華埠富興中心,出席停止仇視亞裔示威,該活動也是響應亞太裔公共事務聯盟(APAPA)所發起的全國性示威活動。。

