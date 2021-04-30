奧克蘭知名僑領陳錫澎遭非裔男子從背後攻擊（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

知名僑領、奧克蘭華埠商會主席陳錫澎周四下午走在奧克蘭華埠Broadway夾八街附近時，遭一名年輕的非洲裔男子從背後攻擊，陳錫澎頭部及腳部等多處受傷，所幸陳錫澎非常機警，拍下嫌犯照片後立刻報警，嫌犯已經被捕，本台稍早前也訪問了陳錫澎講述事發經過。

陳錫澎說：「基本上我剛剛在華埠裡面，有一個朋友趕過來，因為他有一個朋友可能在星期一也是在巴士裡面受傷，給人打了，本來找我幫忙，本來是要去幫他們的，但是沒有想到我在Broadway過馬路的時候，往八街跟Broadway的中間，然後在八街的時候，我剛剛拐個彎去八街，聽到後面有罵人的聲音，不知罵甚麼的，然後在後面一拳打過來，幸虧我往前傾了一下，雖然人掉在地上，但是我還是用雙手爬起來，然後面對著他，他跑走了以後，離開了，我可以追他，但是我想很難追，所以我拿手機拍了照，然後我先找警察局，我等他們（警察）過來以後，但是我沒有離開，我感覺他（嫌犯）是在附近，所以我們花了一點點時間，最終找到了他。」

記者：「嫌犯是打到您哪些地方受傷，可否跟我們描述一下？」

陳錫澎說：「基本是頭，褲子還沒有換，所以看見（有個洞），所以也包括在傷口。」

記者：「所以有好多處都受傷了，那您覺得這起案件是隨機的攻擊案？還是有針對性？」

陳錫澎說：「可能是有針對性的，可能性比較大，因為我每一次在傳媒，不單是在中文傳媒，所有主流，對他們都有講過關於針對亞裔，好多侵犯亞裔的都有講，所以也有可能，但是他們還在調查中。」

記者：「嫌犯的特徵可以跟我們描述嗎？」

陳錫澎說：「基本我看他可能是20至30歲，6呎高，他沒有搶我，但是在後面偷襲我。」

記者：「所以說這起事件並不會阻止你繼續為華埠的權益發聲？」

陳錫澎說：「不單止不會，我會更加努力來處理這類的事情。」

陳錫澎表示，事件不會阻止他繼續為華裔社區發聲，他也呼籲民眾在5月15日上午11點前往奧克蘭華埠富興中心，出席停止仇視亞裔示威，該活動也是響應亞太裔公共事務聯盟（APAPA）所發起的全國性示威活動。。

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