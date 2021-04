北卡民宅槍擊案5死 兩警殉職

【KTSF 張麗月報導】

在北卡羅萊納州Boone市,警察前往一處民宅調查爆發槍擊案 共造成5個人死亡,屋內一名男子首先開槍,伏擊入屋查案的警察,導致兩名縣警殉職,其後警察與屋內的人對峙了13小時,槍手也槍殺母親和繼父之後,懷疑吞槍自殺身亡。

調查人員說,周三早上10點鐘前,兩名縣警接報到北卡州Boone市一處民居,調查關於屋內的人沒有上班或接聽電話,當兩名縣警入屋時,遭屋內的人開槍伏擊,一名縣警當場喪生,另一名縣警送院後傷重不治。

當局於是從十多個執法機構調派大批警力增援,包圍這間屋,附近的居民也要疏散或不准外出,警察與屋內的人對峙了13小時,到周三晚11點鐘左右結束。

槍手其後證實是32歲的Isaac Alton Barnes,當局懷疑他殺死母親和繼父之後,吞槍自殺身亡,槍手的父母是住在這處民宅。

驗屍官初步表示,槍手可能服用了藥物和精神有問題。

其實縣辦公室曾經發出對槍手有關的危險警告,但警方不為意,他當時在屋內,當局相信槍手擁有多枝槍,也有可能計劃在社區傷害其他人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。