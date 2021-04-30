北卡民宅槍擊案5死 兩警殉職

【KTSF 張麗月報導】

在北卡羅萊納州Boone市，警察前往一處民宅調查爆發槍擊案 共造成5個人死亡，屋內一名男子首先開槍，伏擊入屋查案的警察，導致兩名縣警殉職，其後警察與屋內的人對峙了13小時，槍手也槍殺母親和繼父之後，懷疑吞槍自殺身亡。

調查人員說，周三早上10點鐘前，兩名縣警接報到北卡州Boone市一處民居，調查關於屋內的人沒有上班或接聽電話，當兩名縣警入屋時，遭屋內的人開槍伏擊，一名縣警當場喪生，另一名縣警送院後傷重不治。

當局於是從十多個執法機構調派大批警力增援，包圍這間屋，附近的居民也要疏散或不准外出，警察與屋內的人對峙了13小時，到周三晚11點鐘左右結束。

槍手其後證實是32歲的Isaac Alton Barnes，當局懷疑他殺死母親和繼父之後，吞槍自殺身亡，槍手的父母是住在這處民宅。

驗屍官初步表示，槍手可能服用了藥物和精神有問題。

其實縣辦公室曾經發出對槍手有關的危險警告，但警方不為意，他當時在屋內，當局相信槍手擁有多枝槍，也有可能計劃在社區傷害其他人。

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