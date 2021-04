研究指Pfizer和Moderna新冠疫苗能有效保障長者免受感染（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

有最新研究發現,Pfizer和Moderna的新型肺炎疫苗可以非常有效保障長者免受感染,並且可以減低新型肺炎後遺症和死亡。

有越來越多美國人打疫苗預防感染新型肺炎,而聯邦疾控中心(CDC)一項最新研究就發現,Pfizer和Moderna疫苗,可以減低65歲或以上長者因為新型肺炎入院風險多達94%,也可以減少出現確診後遺症和死亡。

白宮抗疫專家Anthony Fauci說:「我們看到長者群組住院和死亡人數都大幅下降,全有賴接種疫苗。」

不過Fauci醫生表示,美國的確診個案還是有很多,不過患病率卻在下降,衛生官員希望這些信息能提供更多誘因,吸引更多人接種疫苗。

Fauci醫生說:「若我們能繼續下降,大幅下降,我相信可以隨著更多人打疫苗,遲早你們會看到更多開放的指引。」

不過目前還是有很多人對打疫苗感到猶豫,目前美國使用中的疫苗,全都是獲批緊急使用,Fauci醫生希望當局盡快完全批准三種疫苗。

Fauci醫生說:「我希望他們盡快,因為像你說的,當大家聽到是緊急使用,他們有少許擔心可用到什麼程度。」

研究也發現,對於那些只是接種了一劑Moderna或者Pfizer疫苗的長者,疫苗的有效度也達到64%。

