研究指Pfizer和Moderna新冠疫苗能有效保障長者免受感染（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

有最新研究發現，Pfizer和Moderna的新型肺炎疫苗可以非常有效保障長者免受感染，並且可以減低新型肺炎後遺症和死亡。

有越來越多美國人打疫苗預防感染新型肺炎，而聯邦疾控中心（CDC）一項最新研究就發現，Pfizer和Moderna疫苗，可以減低65歲或以上長者因為新型肺炎入院風險多達94%，也可以減少出現確診後遺症和死亡。

白宮抗疫專家Anthony Fauci說：「我們看到長者群組住院和死亡人數都大幅下降，全有賴接種疫苗。」

不過Fauci醫生表示，美國的確診個案還是有很多，不過患病率卻在下降，衛生官員希望這些信息能提供更多誘因，吸引更多人接種疫苗。

Fauci醫生說：「若我們能繼續下降，大幅下降，我相信可以隨著更多人打疫苗，遲早你們會看到更多開放的指引。」

不過目前還是有很多人對打疫苗感到猶豫，目前美國使用中的疫苗，全都是獲批緊急使用，Fauci醫生希望當局盡快完全批准三種疫苗。

Fauci醫生說：「我希望他們盡快，因為像你說的，當大家聽到是緊急使用，他們有少許擔心可用到什麼程度。」

研究也發現，對於那些只是接種了一劑Moderna或者Pfizer疫苗的長者，疫苗的有效度也達到64%。

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