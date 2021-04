舊金山列治文區接種率稍低 下周將辦接種活動（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

舊金山(三藩市)市府官員表示,列治文區居民的新型肺炎疫苗接種率,以全市計還是稍為偏低,所以為了鼓勵和方便該區的居民打疫苗,特別安排了在5月7日在該區有一次疫苗接種活動。

舊金山第一區市參事陳詩敏(Connie Chan)說:「希望在列治文區會方便些,尤其是殘障人士,也不單是長者,或者因為工作關係,不方便到市中心Moscone,可以在列治文區接種疫苗。」

舊金山應急管理及外務特派專員林偉浩表示,由於當日提供的是Moderna疫苗,所以只適合18歲或以上人士接種,上限人數是300人,有意在當天接種疫苗的人,最好先打電話或者發電郵件預約,因為到時只是會提供有限量的無預約接種,只是有限量,他們也接受不預約,四個星期後,即6月4日星期五,接種了疫苗的人,可以返回同樣地點接種第二劑疫苗,另外,由於J&J疫苗已獲批准可以恢復使用,所以市府也正考慮,或者在6月4日當日提供一劑過的J&J疫苗,給其他未打疫苗的人接種。

另一方面,有關聯邦疾控中心(CDC)周二放寬接種完整疫苗人士在戶外戴口罩的指引,舊金山華埠衛生局局長白幹榮醫生強調,舊金山會跟隨州政府的指引,但目前州衛生部門正審視數據,所以尚未正式放寬指引,因此目前在舊金山,在戶外還是要戴口罩,而就算之後放寬,接種完整疫苗人士在戶外無需戴口罩,但還是要繼續其他防疫措施,例如是保持社交距離、勤洗手和盡量把聚會安排在戶外。

與此同時,針對印度疫情嚴重,白醫生也鼓勵更多人要儘早接種疫苗,說接種疫苗是防止印度情況出現在本地的,唯一方法,因為數據顯示,就算是只是接種一劑疫苗,都可以有效防止感染。

白醫生說:「就算只是打了一針,都可以開始防止傳播性。」

