舊金山列治文區接種率稍低 下周將辦接種活動（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

舊金山（三藩市）市府官員表示，列治文區居民的新型肺炎疫苗接種率，以全市計還是稍為偏低，所以為了鼓勵和方便該區的居民打疫苗，特別安排了在5月7日在該區有一次疫苗接種活動。

舊金山第一區市參事陳詩敏（Connie Chan）說：「希望在列治文區會方便些，尤其是殘障人士，也不單是長者，或者因為工作關係，不方便到市中心Moscone，可以在列治文區接種疫苗。」

舊金山應急管理及外務特派專員林偉浩表示，由於當日提供的是Moderna疫苗，所以只適合18歲或以上人士接種，上限人數是300人，有意在當天接種疫苗的人，最好先打電話或者發電郵件預約，因為到時只是會提供有限量的無預約接種，只是有限量，他們也接受不預約，四個星期後，即6月4日星期五，接種了疫苗的人，可以返回同樣地點接種第二劑疫苗，另外，由於J&J疫苗已獲批准可以恢復使用，所以市府也正考慮，或者在6月4日當日提供一劑過的J&J疫苗，給其他未打疫苗的人接種。

另一方面，有關聯邦疾控中心（CDC）周二放寬接種完整疫苗人士在戶外戴口罩的指引，舊金山華埠衛生局局長白幹榮醫生強調，舊金山會跟隨州政府的指引，但目前州衛生部門正審視數據，所以尚未正式放寬指引，因此目前在舊金山，在戶外還是要戴口罩，而就算之後放寬，接種完整疫苗人士在戶外無需戴口罩，但還是要繼續其他防疫措施，例如是保持社交距離、勤洗手和盡量把聚會安排在戶外。

與此同時，針對印度疫情嚴重，白醫生也鼓勵更多人要儘早接種疫苗，說接種疫苗是防止印度情況出現在本地的，唯一方法，因為數據顯示，就算是只是接種一劑疫苗，都可以有效防止感染。

白醫生說：「就算只是打了一針，都可以開始防止傳播性。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。