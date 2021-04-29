San Mateo縣重新開放縣活動中心作為大型疫苗接種站（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣從周四起重新開放縣活動中心，作為大型疫苗接種站，以Drive-Thur的方式為民眾接種疫苗。

隨著新冠疫苗供應量增加，以及拜登政府努力呼籲人人接種疫苗，San Mateo縣從周四4月29號起，重新開放County Event Center，將活動中心的停車場用作大型Drive-Thru疫苗接種站，預計每天可以接種4千劑，每週開放兩到三次。

縣府目前每週能收到大約一萬劑聯邦政府提供的疫苗，而這個活動中心接種站，將使用Moderna和Johnson&Johnson疫苗，需要接種的16歲或以上居民，都可以到州府的MyTurn網站提前預約，網址是http://myturn.ca.gov。

另一方面，縣府衛生官員表示，San Mateo縣目前仍不合資格降至疫情最輕的黃色級別，因為每10萬人中，仍有2.5宗確診病例。

根據州府規定，要降至疫情黃色級別，每10萬人中的確診病例不能超過2宗，因此縣府估計，要到5月中下旬，該縣才有可能調降至疫情的黃色級別。

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