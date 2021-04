San Mateo縣重新開放縣活動中心作為大型疫苗接種站（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣從周四起重新開放縣活動中心,作為大型疫苗接種站,以Drive-Thur的方式為民眾接種疫苗。

隨著新冠疫苗供應量增加,以及拜登政府努力呼籲人人接種疫苗,San Mateo縣從周四4月29號起,重新開放County Event Center,將活動中心的停車場用作大型Drive-Thru疫苗接種站,預計每天可以接種4千劑,每週開放兩到三次。

縣府目前每週能收到大約一萬劑聯邦政府提供的疫苗,而這個活動中心接種站,將使用Moderna和Johnson&Johnson疫苗,需要接種的16歲或以上居民,都可以到州府的MyTurn網站提前預約,網址是http://myturn.ca.gov。

另一方面,縣府衛生官員表示,San Mateo縣目前仍不合資格降至疫情最輕的黃色級別,因為每10萬人中,仍有2.5宗確診病例。

根據州府規定,要降至疫情黃色級別,每10萬人中的確診病例不能超過2宗,因此縣府估計,要到5月中下旬,該縣才有可能調降至疫情的黃色級別。

