拜登發表國會聯席會議演說 稱美國再次向前邁進

【KTSF 韓千繪報導】

總統拜登周三在眾議院向國會聯席會議發表上任100天以來首次演說,他強調規模龐大的救援和就業計劃,令美國再次向前邁進。

拜登首先提到,他上台100天以來,美國已經從疫症大流行危機,以及國會亂局中再次站起來,重新向前走,再次領導世界。

他總結過去100天以來,所有合資格16歲以上的人現時都可以接種疫苗,今天有七成65歲以上的人已經接種了疫苗,有超過一半成年人已經打了一劑疫苗。

拜登又說,聯邦已經發放疫情紓困金和落實紓困法案,經濟援助無數家庭和商業,同時也創造了過百萬份工作,國際貨幣基金會(IMF)估計,美國今年的經濟增長GDP將會超過6%,證明美國正在前進。

此外,拜登也提到龐大的基建計劃,包括築橋修路,和確保國民可以享用清潔食水,當中可以創造大量職位。

拜登也多次提到中國,他說美國必須在科技、電腦晶片、生化科技和清潔能源等領域與中國競爭。

拜登強調,美國不怕面對中國,也已經向習近平表明,美國歡迎競爭,美國不是要尋求衝突,美國亦將在印太地區保持軍事部署,而且會全面捍衞國家利益,對抗影響勞工和市場的不公平貿易手段,如補貼國營企業、盜竊技術和知識產權等。

拜登透露,早前與習近平通話兩小時期間,向習近平表示,他衷心希望中國成為最重要及最具影響力的國家,但習近平與其他專制者都認為,在21世紀民主是不敵專制主義。

