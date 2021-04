美國過去十年人口增長為30年代以來最慢

【KTSF 張麗月報導】

根據最新的人口普查顯示,美國人口過去十年的增長速度是30年代以來最慢,80歲或以上的人口,比兩歲或以下的人數為多,反映出美國與歐洲和東亞地區的國家一樣,正面對人口急劇老化的問題,另外,由於人口分佈改變了,加州也因此首次喪失一個國會眾議院議席。

人口普查局最新資料顯示,在過去十年,美國的人口增長是自政府在200多年前開始有統計以來,增長得最慢,主要因為出生率下降,以及移民人口減少了。

普查局指出,全美的政治版圖也因此改變了,東北部和中西部人口繼續有增長,有6個州各增加了兩個國會議席,當中包括德州和佛羅里達州,有7個州就各喪失一個議席,當中包括加州歷來首次失去一席。

這些最新的人口普查數據,將會用來重新分配國會議席,也因此改變選舉人票的數目,日後也會影響到聯邦對各個州的撥款經費,以及州和地方政府在學校、住屋和醫院等方面的規劃。

有分析指出,不論那個黨派得益,普查結果似乎顯示,南部和西部在人口和權力方面越來越增強核心地位。

負責人口普查的聯邦商務部長表示,這次的人口普查已經完成,並且準確,但人口普查局將於9月底公布每個州的人口統計詳細資料,而這些數據是決定如何重劃選區的基礎,屆時可能又引起政治爭抝。

