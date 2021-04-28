美國過去十年人口增長為30年代以來最慢

【KTSF 張麗月報導】

根據最新的人口普查顯示，美國人口過去十年的增長速度是30年代以來最慢，80歲或以上的人口，比兩歲或以下的人數為多，反映出美國與歐洲和東亞地區的國家一樣，正面對人口急劇老化的問題，另外，由於人口分佈改變了，加州也因此首次喪失一個國會眾議院議席。

人口普查局最新資料顯示，在過去十年，美國的人口增長是自政府在200多年前開始有統計以來，增長得最慢，主要因為出生率下降，以及移民人口減少了。

普查局指出，全美的政治版圖也因此改變了，東北部和中西部人口繼續有增長，有6個州各增加了兩個國會議席，當中包括德州和佛羅里達州，有7個州就各喪失一個議席，當中包括加州歷來首次失去一席。

這些最新的人口普查數據，將會用來重新分配國會議席，也因此改變選舉人票的數目，日後也會影響到聯邦對各個州的撥款經費，以及州和地方政府在學校、住屋和醫院等方面的規劃。

有分析指出，不論那個黨派得益，普查結果似乎顯示，南部和西部在人口和權力方面越來越增強核心地位。

負責人口普查的聯邦商務部長表示，這次的人口普查已經完成，並且準確，但人口普查局將於9月底公布每個州的人口統計詳細資料，而這些數據是決定如何重劃選區的基礎，屆時可能又引起政治爭抝。

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