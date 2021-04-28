拜登承諾美國會向印度提供抗疫支援

【KTSF 吳倩妤報導】

印度新型肺炎疫情十分嚴峻，連續5天突破世界單日確診紀錄，星期一有35.2萬宗確診，與超過2,800人染疫死亡，美國承諾會向印度大力提供抗疫支援，包括歐盟與英國在內等多個國家亦開展援助。

總統拜登與印度總理莫迪通電話，重申美國支持印度抗擊新型肺炎疫情，承諾會與印度緊密合作，提供氧氣設備、生產疫苗的原材料。

拜登說：「我們也在討論何時能將疫苗發送到印度，這是我的想法，現在的問題是，我們必須確保我們還有其他疫苗，例如Novavax和其他的疫苗，而且我想我們會能夠與其他真正有需求的國家共享疫苗，以及專有技術，我想補充一點，當我們在一開始處於困境時，是印度幫助了我們，謝謝。」

另一方面，國家安全委員會也證實，會運送的支援物質包括PPE個人保護裝置、快速檢測盒、治療用途物資，以及呼吸機等，而美國發展融資機構（DFC）將撥款支援印度擴展疫苗產能，此外，美國也安排一組來自CDC與救援處的公共衛生專家，與美國駐印度大使館以及印度衛生部門，緊密合作應對當地疫情。

莫迪感謝美方支援，強調要確保疫苗和藥物供應穩定。

此外，英國第一批醫療援助物資周二抵達新德里，包括95台製氧器，200台非侵入式呼吸機和手動呼吸機。

英國政府表示，本週晚些時候將有更多的物資送達新德里，其中包括過剩的400台製氧器。

德國周二亦表示，正在全速向印度提供援助，德國外交部預計第一批貨物，將在未來幾天內運送。

德國外交部發言人Christofer Burger說：「特別是有關呼吸器，便攜式製氧裝置和藥品的問題。」

世衛則會派2,600人到印度，支援當地治療和接種疫苗工作，同時會提供呼吸機和流動醫院等。

俄羅斯亦表示，周六會有一批疫苗運抵當地，暫時未知數量，以色列和巴基斯坦等其他國家也承諾提供醫療援助。

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