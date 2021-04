拜登承諾美國會向印度提供抗疫支援

【KTSF 吳倩妤報導】

印度新型肺炎疫情十分嚴峻,連續5天突破世界單日確診紀錄,星期一有35.2萬宗確診,與超過2,800人染疫死亡,美國承諾會向印度大力提供抗疫支援,包括歐盟與英國在內等多個國家亦開展援助。

總統拜登與印度總理莫迪通電話,重申美國支持印度抗擊新型肺炎疫情,承諾會與印度緊密合作,提供氧氣設備、生產疫苗的原材料。

拜登說:「我們也在討論何時能將疫苗發送到印度,這是我的想法,現在的問題是,我們必須確保我們還有其他疫苗,例如Novavax和其他的疫苗,而且我想我們會能夠與其他真正有需求的國家共享疫苗,以及專有技術,我想補充一點,當我們在一開始處於困境時,是印度幫助了我們,謝謝。」

另一方面,國家安全委員會也證實,會運送的支援物質包括PPE個人保護裝置、快速檢測盒、治療用途物資,以及呼吸機等,而美國發展融資機構(DFC)將撥款支援印度擴展疫苗產能,此外,美國也安排一組來自CDC與救援處的公共衛生專家,與美國駐印度大使館以及印度衛生部門,緊密合作應對當地疫情。

莫迪感謝美方支援,強調要確保疫苗和藥物供應穩定。

此外,英國第一批醫療援助物資周二抵達新德里,包括95台製氧器,200台非侵入式呼吸機和手動呼吸機。

英國政府表示,本週晚些時候將有更多的物資送達新德里,其中包括過剩的400台製氧器。

德國周二亦表示,正在全速向印度提供援助,德國外交部預計第一批貨物,將在未來幾天內運送。

德國外交部發言人Christofer Burger說:「特別是有關呼吸器,便攜式製氧裝置和藥品的問題。」

世衛則會派2,600人到印度,支援當地治療和接種疫苗工作,同時會提供呼吸機和流動醫院等。

俄羅斯亦表示,周六會有一批疫苗運抵當地,暫時未知數量,以色列和巴基斯坦等其他國家也承諾提供醫療援助。

