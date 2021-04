舊金山市立大學計畫削減課程和教職人員（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

面對財政危機的舊金山市立大學計畫削減提供的課程和教職人員,有65%的教師已經接到解僱通知,其中一個受影響的是護理課程,新學年將減少一半的新生人數。

2009年從中國廣東移民來美國的馮玉芳,剛搬來時因為不精通英語,看醫生甚至到雜貨店購物都需要人幫助,她先是到舊金山市立大學上英語課程,現在是護理系的第一年學生。

學生馮玉芳說:「因為語言不精是我的障礙,社區大學給我帶來生活的希望,現在我是一年級的護士學生,我可以繼續追求我的夢想,我的目標是成為一個護士,因為我可以用我的知識照顧我的家人、自己和我的社區。」

舊金山市立大學醫護項目錄取學生的人數將削減一半至50人,其中多名教師也面臨解僱。

舊金山市議員盧凱莉(Hillary Ronen)說:「在疫情大流行的時候,削減護理課程是個諷刺,你們是現在是舊金山的英雄,證明了當疫情把我們整個社會封閉的時候,你們是最先出來,冒著生命危險,來救其他人的生命。」

市議員盧凱莉和馬兆明提出要在市府預算中額外撥款給市立大學,至於將從聯邦紓困方案中得到的緊急撥款,教師工會表示,這筆錢限制用在註冊系統,改善網絡,還有資助學生方面,而不能用在教師薪資上。

而選民早前通過為市民提供免費教育的W提案,則只能用來資助學生學費上,同樣不能用來付薪資。

目前等待市議會的撥款委員會批准額外撥款,來避免這些削減項目,市民可以向所屬市議員提出意見。

