舊金山市立大學計畫削減課程和教職人員（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

面對財政危機的舊金山市立大學計畫削減提供的課程和教職人員，有65%的教師已經接到解僱通知，其中一個受影響的是護理課程，新學年將減少一半的新生人數。

2009年從中國廣東移民來美國的馮玉芳，剛搬來時因為不精通英語，看醫生甚至到雜貨店購物都需要人幫助，她先是到舊金山市立大學上英語課程，現在是護理系的第一年學生。

學生馮玉芳說：「因為語言不精是我的障礙，社區大學給我帶來生活的希望，現在我是一年級的護士學生，我可以繼續追求我的夢想，我的目標是成為一個護士，因為我可以用我的知識照顧我的家人、自己和我的社區。」

舊金山市立大學醫護項目錄取學生的人數將削減一半至50人，其中多名教師也面臨解僱。

舊金山市議員盧凱莉（Hillary Ronen）說：「在疫情大流行的時候，削減護理課程是個諷刺，你們是現在是舊金山的英雄，證明了當疫情把我們整個社會封閉的時候，你們是最先出來，冒著生命危險，來救其他人的生命。」

市議員盧凱莉和馬兆明提出要在市府預算中額外撥款給市立大學，至於將從聯邦紓困方案中得到的緊急撥款，教師工會表示，這筆錢限制用在註冊系統，改善網絡，還有資助學生方面，而不能用在教師薪資上。

而選民早前通過為市民提供免費教育的W提案，則只能用來資助學生學費上，同樣不能用來付薪資。

目前等待市議會的撥款委員會批准額外撥款，來避免這些削減項目，市民可以向所屬市議員提出意見。

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