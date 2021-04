第八屆奧斯卡人權獎 「香港手足」奪團體獎（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

第八屆奧斯卡人權頒獎典禮周日在南加州的自由雕塑公園舉行,今年獲獎的全是女性,團體獎得主是「香港手足」。

今年個人獎由四名女性獲得,公民記者王晶、張展,曾聲援許章潤和陳秋實的耿瀟男,以及維權人士許志永的女友李翹楚,過去獲獎者都是在中國牢獄,無法親自出席,今年獲得美國政治庇護的王晶,親自出席領獎。

公民記者王晶說:「首先覺得自己非常幸運,能夠從中共的監獄死裡逃生出來,更幸運能夠在有時代意義的『建強亭』建成的這一天,親自領奧斯卡人權獎。」

雕塑家陳維明的64紀念碑成立後,陸續在自由雕塑公園有新的創作,包括香港反送中的「光復香港 時代革命」大型雕像,今年的奧斯卡人權獎,團體獎得主就是「香港手足」。

儘管疫情期間,陳維明的創作並沒有停止,「光復香港 時代革命」雕塑去年8月完工。

陳維明說:「到這邊你看我們有很多香港元素,在全世界應該說是香港元素的藝術作品,留下反對派的聲音,應該現在這邊最多了,我看香港在共產黨的高壓之下,那些東西都屬於反政府,現在國安法出來後,這些東西都是非法,但是在這邊,永遠告訴香港發生甚麼事。」

周日的頒獎典禮也是「建強亭」落成儀式,紀念在去年年底因新冠肺炎在洛杉磯去世的民運人士丁建強,陳維明說,丁建強在這裡當過義工,但是紀念他的牌子遭到破壞,讓他感到心痛。

海外華人2014年發起的奧斯卡自由人權獎,是表彰為中國民主自由和人權事業做出傑出貢獻的團體和個人。

中國民主黨主席王軍濤說:「儘管我們的儀式簡樸,我們沒有人民大會堂那樣金碧輝煌的燈光,我們也沒白宮前那樣一個盛大的場面,我們也沒有成千上萬歡呼的人群,但是我們的輝煌在歷史上,我相信一定是勝過那些虛榮的輝煌。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。