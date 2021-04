美國將付運6千萬劑阿斯利康疫苗到其他國家

【KTSF 江良慧報導】

為了要幫助全球人口接種新型肺炎疫苗,白宮宣布將會把多達6千萬劑的阿斯利康疫苗和其他國家分享,不過由於這種疫苗在美國尚未獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)的批准使用,所以疫苗要先通過聯邦安全審查,才會付運到其他國家。

白宮發言人表示,由於美國現時已經在接種來自三間不同藥廠的疫苗,也對疫苗供應量有信心,所以可以把尚未獲批准使用的阿斯利康疫苗,與其他有需要的國家分享。

美國目前已經儲存了數以千萬計的阿斯利康疫苗,但卻未獲FDA批准緊急使用,有批評者就指責美國政府囤積疫苗,而其他國家卻嚴重短缺。

拜登總統上月已經承諾,會把大約400萬劑阿斯利康疫苗與加拿大和墨西哥分享,這兩個國家都已經批准阿斯利康的使用。

另一方面,美國接種完整疫苗的人,預計會在這個星期達到一億,所以拜登總統周二會宣布有關在戶外是否要戴口罩的新指引。

另外,歐盟也正準備在不日的將來,讓接種完整疫苗的美國人再次入境當地,不過何時可以開始目前尚未有定案,但希臘在上星期已經宣布從周一開始,歡迎新型肺炎檢測陰性或者有接種疫苗證明的美國遊客再次入境。

