美國將付運6千萬劑阿斯利康疫苗到其他國家

【KTSF 江良慧報導】

為了要幫助全球人口接種新型肺炎疫苗，白宮宣布將會把多達6千萬劑的阿斯利康疫苗和其他國家分享，不過由於這種疫苗在美國尚未獲得聯邦食品藥物管理局（FDA）的批准使用，所以疫苗要先通過聯邦安全審查，才會付運到其他國家。

白宮發言人表示，由於美國現時已經在接種來自三間不同藥廠的疫苗，也對疫苗供應量有信心，所以可以把尚未獲批准使用的阿斯利康疫苗，與其他有需要的國家分享。

美國目前已經儲存了數以千萬計的阿斯利康疫苗，但卻未獲FDA批准緊急使用，有批評者就指責美國政府囤積疫苗，而其他國家卻嚴重短缺。

拜登總統上月已經承諾，會把大約400萬劑阿斯利康疫苗與加拿大和墨西哥分享，這兩個國家都已經批准阿斯利康的使用。

另一方面，美國接種完整疫苗的人，預計會在這個星期達到一億，所以拜登總統周二會宣布有關在戶外是否要戴口罩的新指引。

另外，歐盟也正準備在不日的將來，讓接種完整疫苗的美國人再次入境當地，不過何時可以開始目前尚未有定案，但希臘在上星期已經宣布從周一開始，歡迎新型肺炎檢測陰性或者有接種疫苗證明的美國遊客再次入境。

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