【KTSF】

奧克蘭(屋崙)華埠星期日發生車禍,一名95歲男人危殆。

奧克蘭華埠Tenth夾Jackson街周日上午11點40分發生車禍,一名居住在奧克蘭的95歲男人,事發時正在人行橫道上向西走,被一架北行的銀色豐田minivan撞倒,男人隨後送院,至星期一情況危殆。

肇事司機是62歲的奧克蘭居民,事發後留在現場配合調查,司機和乘客均未受傷。

警方指正在調查當時是否是行人綠燈,又指事件與超速、酒駕、毒品無關,警方呼籲任何有線索的民眾致電(510) 777-8570,與交通調查員聯繫。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。