灣區男子接種J&J疫苗出現血栓 需送院治療（視頻）

舊金山加大醫院通報一宗男性接受Johnson & Johnson疫苗後發生血栓副作用。

根據舊金山加大醫院,該名男子30多歲,在4月8日接種J&J疫苗一個星期後,下背部以及腿出現疼痛,住院接受治療。

醫生表示他情況良好,幾天後可以出院,該名男子是全國展開大型疫苗接種計劃後,第一個男性在接種J&J疫苗後出現血栓副作用,之前在J&J疫苗臨床試驗階段,也有一個男性在接種疫苗後出現血栓。

聯邦當局日前公布,在美國施打的約800萬劑J&J疫苗,只有15例確診的罕見血栓病例,全部為女性,絕大部分都是50歲以下的女性,在年齡介乎18至49歲的女性中,出現血栓副作用的比率為每100萬人7例,但如計算所有血栓副作用病例,總風險則低於每百萬人2例,也因此聯邦衛生監管單位評估後,認為疫苗的好處遠大於風險,決定重啟施打J&J疫苗。

不過CDC本週發出更新指引,警告民眾若在接種J&J疫苗後三個星期內出現可能跟罕見血栓有關的症狀,包括持續或劇烈頭痛或視力模糊、氣促、胸口痛、腿腫、持續腹痛、容易瘀傷,或針口以外出現皮下紅點等,應立即去求診。

州長紐森以及灣區九大縣在週末也一同宣布恢復施打J&J疫苗,灣區的衛生官員支持添加警告標籤,並提供不同語言,以便公眾做決定。

另外,Contra Costa縣周一宣布,該縣已經施打了100萬劑新冠疫苗,提早達到7月4日的目標,該縣已經有67.8%合資格人士接受了第一劑,46.4%的人已經完成所需的疫苗接種。

