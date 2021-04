【KTSF 郭柟報導】

George Floyd警暴案判決一出後,舊金山(三藩市)警方下午在華埠以及聯合廣場等地方戒備,當有大批人上街時會封路維持秩序。

警方下午華埠一些主要馬路旁邊準備了鐵馬,以備有大型集會發生時封路,如果有集會發生的話,將禁止車輛進入華埠,不過准許車輛駛出。

當局預料周二晚可能有大批人出來集會慶祝,因此促請附近社區及居民注意安全,關好商鋪,不要遺下貴重物品,避免有人趁機下手。

華埠有商店因為擔心被破壞,所以提前關門。

華埠商戶邵旗謙說:「我們今天都會早走,盡量在4時半之前離開華埠,方便警察辦事。」

不過都有餐廳表示,會繼續營業至晚上,有些商舖提前落閘關門,在些的門窗釘上木板。

另外,有一些警員在下午已經抵達華埠多個地方戒備,並通知商戶有關交通安排。

