舊金山警察局長t談George Floyd案件判決（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）警察局長Bill Scott在接受本台專訪時表示，希望George Floyd案件的判決能夠給死者家屬一個交代，而舊金山警方也會在案件判決期間加強社區中的警力。

針對Floyd警暴案的判決，Scott表示，了解到死者家屬在審訊期間，必須重新面對Floyd死亡一刻的情景，他的第一感受是：「我相信這判決還家屬公道，判決不能令Floyd重生，但希望能安撫家屬的傷痛。」

Scott也補充，Floyd的事件在國內掀起前所未見的人民運動，要執法部門反省如何對非白人社區的執法活動，他希望執法部門在這方面能夠有所進步，讓Floyd的死不會沒有效應。

舊金山警察部門面對宣判判決已有準備，自週一開始，取消所有職員的休假，警察也對如何應對示威群眾接受新培訓，面對示威，警員將會優先保護民眾生命，但也會允許人們有言論自由。

Scott表示，會出動更多警員，也指示警員必須和社區有正面溝通。

Scott說：「我要人們能看見我們的警察，而警察也要和社區溝通，和人們打招呼、對商店查視，警察要對所屬警區步行巡邏，正確的做法是，要人們感覺安全，知道我們存在。」

針對商店安全方面，Scott表示，要是業主認為需要裝置木板保護，就應該這樣做，必須對可能演變的暴力，有所戒備，畢竟在案件有了裁決之後，還需要等待法官判刑。

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