舊金山警察局長t談George Floyd案件判決（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)警察局長Bill Scott在接受本台專訪時表示,希望George Floyd案件的判決能夠給死者家屬一個交代,而舊金山警方也會在案件判決期間加強社區中的警力。

針對Floyd警暴案的判決,Scott表示,了解到死者家屬在審訊期間,必須重新面對Floyd死亡一刻的情景,他的第一感受是:「我相信這判決還家屬公道,判決不能令Floyd重生,但希望能安撫家屬的傷痛。」

Scott也補充,Floyd的事件在國內掀起前所未見的人民運動,要執法部門反省如何對非白人社區的執法活動,他希望執法部門在這方面能夠有所進步,讓Floyd的死不會沒有效應。

舊金山警察部門面對宣判判決已有準備,自週一開始,取消所有職員的休假,警察也對如何應對示威群眾接受新培訓,面對示威,警員將會優先保護民眾生命,但也會允許人們有言論自由。

Scott表示,會出動更多警員,也指示警員必須和社區有正面溝通。

Scott說:「我要人們能看見我們的警察,而警察也要和社區溝通,和人們打招呼、對商店查視,警察要對所屬警區步行巡邏,正確的做法是,要人們感覺安全,知道我們存在。」

針對商店安全方面,Scott表示,要是業主認為需要裝置木板保護,就應該這樣做,必須對可能演變的暴力,有所戒備,畢竟在案件有了裁決之後,還需要等待法官判刑。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。