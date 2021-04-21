Santa Clara縣周五開通中文疫苗預約專線

【KTSF 古琳嘉報導】

Santa Clara縣周二宣布，將在本周五開通中文疫苗專線，方便服務華裔居民，另外北灣Marin縣的疫情級別原本有望降至黃色級別，不過最終卻維持在橙色，甚麼原因呢？

加州衛生官員表示，北灣Marin縣近期新增染疫案例上升，可能跟4月初旅遊出行人潮有關，這也使得該縣的疫情級別繼續維持現行橙色，尚無法進入疫情最輕微、限制最少的黃色級別，如果疫情改善，最快要等到5月4日可以進入黃色級別，目前灣區九個縣除了Solano縣仍在紅色級別，其他縣都是橙色。

另外，為服務南灣華裔社區，Santa Clara縣府周二宣布，將在本周五開通中文疫苗熱線，以照顧到只說中文而無法自行預約打疫苗，或對疫苗有疑問的華裔民眾，中文疫苗專線是(408) 970-2999，只有在傍晚5點到7點的時段才有中文服務。

目前在聖塔克拉拉縣居住、工作以及念書的16歲及以上人士，都有資格預約打疫苗。

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