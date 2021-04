Santa Clara縣周五開通中文疫苗預約專線

【KTSF 古琳嘉報導】

Santa Clara縣周二宣布,將在本周五開通中文疫苗專線,方便服務華裔居民,另外北灣Marin縣的疫情級別原本有望降至黃色級別,不過最終卻維持在橙色,甚麼原因呢?

加州衛生官員表示,北灣Marin縣近期新增染疫案例上升,可能跟4月初旅遊出行人潮有關,這也使得該縣的疫情級別繼續維持現行橙色,尚無法進入疫情最輕微、限制最少的黃色級別,如果疫情改善,最快要等到5月4日可以進入黃色級別,目前灣區九個縣除了Solano縣仍在紅色級別,其他縣都是橙色。

另外,為服務南灣華裔社區,Santa Clara縣府周二宣布,將在本周五開通中文疫苗熱線,以照顧到只說中文而無法自行預約打疫苗,或對疫苗有疑問的華裔民眾,中文疫苗專線是(408) 970-2999,只有在傍晚5點到7點的時段才有中文服務。

目前在聖塔克拉拉縣居住、工作以及念書的16歲及以上人士,都有資格預約打疫苗。

