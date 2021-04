報導指波霸或出現短缺 供應商稱事件被誇大（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本台日前報導,美國短期內可能會出現波霸珍珠以及原材料短缺,不過有灣區波霸珍珠供應商表示,事件被誇大了。

位於Hayward的這間波霸奶茶相關產品供應商說,媒體報導波霸珍珠及原材料短缺後,許多客戶打電話來詢問。

說:「我接到好多客戶來電,關心波霸珍珠供應,我跟他們展示我們的貨源充足,保證足夠。」

iBEV公司表示,他們的波霸珍珠全部從台灣進口,最近船運的確是延遲,但是他們的採購團隊超前部屬,並會每週檢查客戶存貨情況,合理分配數量,確保商家有足夠波霸珍珠,也不會耗盡倉庫存貨,儘管如此,商家還是很擔心。

說:「我想大家看到新聞都很關心,所以出現囤貨問題,因為店家擔心他們的生意,原本是一週只買幾箱,現在是購買10倍以上,所以他們自己就有庫存。」

說:「iBEV是一個非常年輕的公司,去年11月才成立,而主要的客戶大部分都是在灣區。」

iBEV是所有跟波霸飲品相關產品的供應商,從波霸珍珠、茶葉、果糖、製作波霸的機器到吸管與容器應有盡有,同時還提供有志開業的人如何煮出好喝的波霸奶茶。

說:「我們知道創業困難,但我們也知道在波霸奶茶,這個市場有我們立足地,我們都很愛波霸,我們有很棒的操作技術,能夠讓波霸這行業更好。」

iBEV強調,波霸珍珠及原材料短缺,主要還是看哪個供應商,起碼他們沒有這方面的問題。

