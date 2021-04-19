報導指波霸或出現短缺 供應商稱事件被誇大（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

本台日前報導，美國短期內可能會出現波霸珍珠以及原材料短缺，不過有灣區波霸珍珠供應商表示，事件被誇大了。

位於Hayward的這間波霸奶茶相關產品供應商說，媒體報導波霸珍珠及原材料短缺後，許多客戶打電話來詢問。

說：「我接到好多客戶來電，關心波霸珍珠供應，我跟他們展示我們的貨源充足，保證足夠。」

iBEV公司表示，他們的波霸珍珠全部從台灣進口，最近船運的確是延遲，但是他們的採購團隊超前部屬，並會每週檢查客戶存貨情況，合理分配數量，確保商家有足夠波霸珍珠，也不會耗盡倉庫存貨，儘管如此，商家還是很擔心。

說：「我想大家看到新聞都很關心，所以出現囤貨問題，因為店家擔心他們的生意，原本是一週只買幾箱，現在是購買10倍以上，所以他們自己就有庫存。」

說：「iBEV是一個非常年輕的公司，去年11月才成立，而主要的客戶大部分都是在灣區。」

iBEV是所有跟波霸飲品相關產品的供應商，從波霸珍珠、茶葉、果糖、製作波霸的機器到吸管與容器應有盡有，同時還提供有志開業的人如何煮出好喝的波霸奶茶。

說：「我們知道創業困難，但我們也知道在波霸奶茶，這個市場有我們立足地，我們都很愛波霸，我們有很棒的操作技術，能夠讓波霸這行業更好。」

iBEV強調，波霸珍珠及原材料短缺，主要還是看哪個供應商，起碼他們沒有這方面的問題。

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